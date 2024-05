"No me quiero morir": Filtran desgarrador mensaje de actriz de Televisa antes de fallecer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta a través de Sale el Sol han querido honrar la memoria de la famosa actriz de Televisa y también presentadora, Verónica Toussaint, por lo cual acaban de compartir ese video en el que filtraron su desgarrador mensaje en el que durante una entrevista sobre su cáncer de mama reveló que en sus momentos más vulnerables se decía "no me quiero morir", a pocos meses de fallecer a sus 48 años.

Fue en el año del 2021 cuando Toussaint, a través de su programa Qué Chulada, reveló que lamentablemente había sido diagnosticada con cáncer de mama, por lo que estaba comenzando con un tratamiento de quimioterapias. Desde ese momento, la famosa presentadora de exitosos programas y también actriz, mostró que su enfermedad no apagó su sentido del humor ni sus ganas de vivir, pues siguió trabajando como siempre, riendo y arrancando carcajada a sus fans.

Pero, aunque siempre tuvo la mejor actitud y le veía lo bueno a toda esta desafortunada situación, estaba consciente de lo mortal que es la mencionada enfermedad, por lo que en entrevistas que brindó se sinceró sobre los verdaderos sentimientos que a veces tenía con respecto a esto que le tocó enfrentar y luchar para sobrevivir, y uno de los espacios que eligió fue al lado de su gran amiga y presentadora, Paola Rojas.

Ahora, a una semana de su lamentable partida, la presentadora de Netas Divinas quiso seguir honrando su memoria, por lo que compartió un pedazo de una de las charlas que grabaron para su podcast, en el cual, Verónica declaró que había momentos en que la realidad la golpeaba con tanta fuerza que pensaba "no me quiero morir" y lo decía en voz alta a ella misma, para darse ánimo y buscar su fuerza para salir adelante.

Pero eso no fue todo, pues en su reflexión, Toussaint señaló que en ese sentido de la frase "no me quiero morir", ella le agregaba el sentido del "quiero vivir", señalando que llega un momento en que pasas simplemente de ese momento, de esa petición, pues muchas veces uno no se da cuenta que aunque esté en este plano terrenal, en realidad no están viviendo, pues no hacen eso que les hace felices, que los hace verdaderamente vivir.

Fuente: Tribuna del Yaqui