"Pend...": Enrique Guzmán estalla contra reportera; no se calla y lo pone en su lugar

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Enrique Guzmán, una vez más dio de que hablar por su mal carácter, dado a que recientemente fue captado al momento de estallar en contra de reportera de Radio Fórmula, cuando esta le preguntó sobre el tema de Silvia Pinal y que él inventaría que usó un término racista para expresarse de su nieto, Apolo Guzmán Laguna, sin embargo, esta no se quedó callada y no dudó en ponerlo en su lugar.

En las últimas semanas, el reconocido actor de filmes como Acompáñame se ha visto envuelto en un sin fin de escándalos y polémicas, tanto personales como familiares, entre las que las han destacado el momento en el que afirmó que su exesposa, la primera actriz antes mencionada, había sido la primera en dudar de que el menor de sus nietos en realidad no fuera de su sangre, usando el término de que estaría "muy negrito".

Pero, hace un par de días que en una entrevista el reconocido productor de teatro y gran amigo de Pinal, Iván Cochegrus, afirmó que eso era una absoluta mentira, pues él podía jurar y declarar que la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, nunca dijo esas palabras y que en realidad ella no ha opinado nada sobre el niño, pues respeta la vida de sus hijos y no se mete, además de que señaló que de vez en cuando sí extraña a Apolo.

Es por este motivo que cuando reporteros de diferentes medios de comunicación lo captaron en la calle, decidieron interceptarlo y cuestionarle sobre esta situación, a lo cual el padre de Alejandra Guzmán visiblemente molesto se dirigió a una de las reporteras y le dijo que solo "preguntas pend...", y que no iba a dar respuesta a nada de eso, dejando en claro una vez más que ya no quiere dar información de ese tema en específico.

Pero, contrario a otros camarógrafos o reporteros que suelen ignorar los malos comentarios o los arrebatos de ira de las celebridades, esta mujer no se quedó callada y afirmó que no debería de faltarle el respeto de esa manera, que ella no lo hizo y jamás hizo uso de las malas palabras para dirigirse a él, por lo cual pedía que se le tratara con ese mismo respeto, por lo cual el intérprete de temas como Popotitos se quedó callado y solo siguió avanzando hasta que pudo librarse de los camarógrafos.

Fuente: Tribuna del Yaqui