Tras perder 20 kilos, actriz regresa a Televisa y sale del clóset; así habló de su novia

Ciudad de México.- Una exitosa y famosa actriz, quien renunció a Televisa hace un par de años y sorprendió con un radical cambio físico, regresó a televisora en horas recientes y sorprendió a sus fans pues apareció hablando de su novia ante las cámaras. Se trata de la reconocida mexicana Michelle Rodríguez, quien comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas desde 2012 actuando en la exitosa telenovela Amores verdaderos.

Después la también conductora y comediante actuó en otros melodramas como Qué pobres tan ricos y Mi corazón es tuyo, así como el unitario La Rosa de Guadalupe. Mientras que protagonizó la exitosa serie 40 y 20 y formó parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa. Incluso, la hermana de Manu Nna concursó hasta en el reality ¿Quién es la máscara?. No obstante, hace un par de años abandonó Televisa en medio de rumores de que ya no la quisieron contratar por sus exigencias.

Rodríguez, quien en los últimos meses ha perdido más de 20 kilos luego de someterse a una cirugía, recientemente sorprendió a todos sus fans pues anunció su noviazgo con la actriz Victoria García, tras publicar una serie de fotos con motivo del Día Nacional de la Pareja. Aunque ya se había especulado que la exestrella de Televisa tenía preferencias por personas de su mismo sexo, fue con esta publicación cuando por fin salió del clóset.

Michelle Rodríguez habla de su supuesta novia

Tras un par de años fuera de Televisa, la noche del viernes Michelle reapareció de invitada en el programa Faisy Nigths, donde ella alguna vez fue conductora. El tema del episodio más reciente era sobre diferencia de edad en las parejas: "Estaba dando la nota y dije 'Mich con su relación de ahorita le lleva un chorro de años", expresó el anfitrión Faisy a su famosa invitada. "Yo creo que lo importante es el amor, love is love", respondió ella.

La galardonada actriz mencionó que era verdad que ella sí era mayor que su pareja, pero no quiso entrar en detalles: "Llevamos poquito, pero también le llevo poquecito... ¡poquis!, como dos vueltas de aquí al Estadio Azteca, son más de 10 años", reveló Michelle. Aunque el resto de invitadas querían saber más información al respecto, ella se resistió: "Más de 10 menos de 20 años", contó.

En otra entrevista en un evento de moda, Rodríguez platicó con diversos medios de comunicación sobre su relación sentimental y señaló: "Siempre me he sentido muy orgullosa de quien soy, y cuando uno es amado, no hay que ocultarlo, celebremos el amor". La actriz contó que aunque le gusta ser reservada de su vida privada, la información se filtra. Finalmente, mencionó que ella jamás dijo que Victoria sea su pareja: "Estoy siendo muy amada y lo comparto en mis redes y ya".

