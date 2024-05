Andrea Escalona explota contra exconductor de TV Azteca por atacar a Christian Nodal en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, recientemente acaba de explotar en contra del expresentador de TV Azteca y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, y varios de los millones de espectadores del programa Hoy, al saber de los duros ataques que lanzaron en contra del famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, durante su participación en el matutino.

Fue la mañana del pasado viernes 24 de mayo que el reconocido intérprete de temas como Adiós Amor y Ya No Somos Ni Seremos, fue el invitado especial para el matutino de la empresa San Ángel, donde respondió varias preguntas y se ánimo a un par de dinámicas tranquilas y sencillas, sin embargo, para la mayoría de los espectadores esto fue lamentable, pues aseguraron que se veía demasiado incómodo y que era un "sangrón, malhumorado", que evidentemente no querría estar ahí.

Pero eso no fue todo, pues no solo espectadores de Televisa se fueron en su contra, sino que también lo hizo Gustavo Adolfo en De Primera Mano, afirmando que fue un grosero con los reporteros, señalando que no era manera de comportarse y debía de ser más educado, puesto que después de que Nodal salió de las instalaciones, se topo con miembros de la prensa y los evitó a toda costa, además de que parecía algo molesto.

Es por ese motivo que cuando poco después la prensa se topó con la sobrina dela productora Andrea Rodríguez y le preguntaron de este tema, ella fue contundente al afirmar que el joven es una dulzura de persona: "Conmigo siempre ha sido monísimo, encantador, ha tenido hasta detalles personales. Le llevé un vestido para su bebé, se acordó y me dijo: 'muchas gracias por el vestido, se lo puse como a los seis meses', entonces yo siempre he visto un niño lindo, encantador, humilde, talentoso".

Ante esto, señaló que los presentadores de Imagen TV y el público están malinterpretando todo, pues confunden a la persona con el personaje famoso que se muestra seguro en el escenario haciendo lo que ama y sabe: "Creo que a veces se llega a confundir un poco porque él en esencia chicos, yo que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, les digo, él es introvertido. Una cosa es lo que ves en el escenario, el personaje que es y otra cosa es el ser humano".

Finalmente, cuando tocaron el tema con respecto a su separación de Cazzu y si él había contado alo detrás de cámaras, ella se negó rotundamente a responder y se despidió: "Tampoco es que sean mis amigos, sería yo una mentirosa. Ay, mi mejor amigo, Christian Nodal. Imagínate si me da pena contarte de mi marido, ¿qué te voy a andar contando de su vida personal? Que tengamos oportunidad de tener un micrófono no significa que sea su amiga".

Fuente: Tribuna del Yaqui