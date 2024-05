Cita en Miami aumenta los rumores de una reconciliación entre Bad Bunny y Kendall Jenner

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Desde el pasado MET Gala comenzaron los rumores de que Kendall Jenner y Bad Bunny habrían retomado su relación amorosa, la cual dieron por terminada desde el pasado mes de diciembre del 2023, lo cual ha provocado que los paparazzis de Estados Unidos enloquezcan por la presunta pareja, motivo por el que cada que tienen oportunidad los persiguen y les toman fotografías, lo que incrementa las especulaciones de una reconciliación.

La última vez que fueron vistos juntos fue en Miami, según información del medio TMZ, la pareja habría sido vista entrando al restaurante japonés Gekko, mismo que es propiedad del propio Bad Bunny con David Grtuman. Según algunos datos, el puertorriqueño y la estrella de Keeping Up With The Kardashians habrían pasado el rato en una sala VIP, donde permanecieron por cerca de 1 hora y 20 minutos.

Todo parece indicar que la velada fue bastante informal, hecho que queda en claro cuando se analiza el outfit de ambos famosos. Por un lado se puede mencionar el atuendo del denominado ‘Conejo Malo’, quien llevaba puesto un atuendo negro y unos auriculares en la cabeza; mientras que Kendall (quien siempre salta por el glamour que despide) optó por utilizar unos pantalones acampanados color negro y una blusa de tirantes.

Una vez que su velada concluyó, ambos famosos se marcharon a hacia rumbo desconocido dejando tras de sí más preguntas que respuestas; sin embargo, la realidad es que anteriormente, la potencial pareja había despertado rumores de una relación de la misma manera que lo están haciendo en la actualidad. Hace 1 año, ambos fueron vistos juntos en más de una ocasión e incluso hicieron algunas colaboraciones para algunas marcas, pero al igual que ahora, ninguno de los dos dio detalles sobre su amorío.

Cabe señalar que, en semanas anteriores, una fuente reveló para el medio Page Six que tanto Bad Bunny como Kendall se habrían reunido en una fiesta posterior a la MET Gala, en Nueva York, sitio en el que habrían sido vistos coqueteando de manera descarada, mientras disfrutaban de la compañía del otro: “Estaban en la misma mesa (…) Ella le estaba frotando la cabeza”, reveló el informante al mencionado portal neoyorquino.

