Delatan a Peso Pluma; se habría 'vengado' de Nicki Nicole a través de infidelidad

Ciudad de México.- La ruptura entre los cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole sigue dando de qué hablar. Durante el festival Emblema en la Ciudad de México el fin de semana pasado, Jeni de la Vega, expareja del exponente de los corridos tumbados, compartió su perspectiva sobre el tema durante una entrevista con la cadena de radio EXA FM.

La joven influencer expresó su opinión sobre la situación e insinuó que la artista argentina podría haber tenido cierta responsabilidad en la infidelidad en su contra. Aunque no profundizó en detalles, dejó entrever que la conducta de la intérprete de éxitos como Wapo Traketero y Ojos Verdes había sido cuestionable en la relación. Su teoría no es nueva, de hecho, cuando recién se dio a conocer el 'truene' entre las estrellas, muchos fans apuntaron a que "era de esperarse", puesto que Nicole siempre se mostraba distante del mexicano e incluso daba la impresión de que no lo quería de manera sincera.

La verdad, yo como espectadora, porque yo no viví su relación. Siento que como que Nicki Nicole sí fue medio mala y yo creo que sí fue venganza de él".

A finales de marzo, Nicki Nicole rompió el silencio y habló sobre el fin de su relación con el Hassan Emilio Kabande Laija. Recordemos que el pasado 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, las redes sociales se inundaron con imágenes del cantante muy cerca de una misteriosa mujer en Las Vegas. Pocas horas después de que estas imágenes circularan en línea, la compositora utilizó sus historias de Instagram para anunciar la ruptura, y contó que al igual que el resto de las personas, ella también se había enterado de la traición a través de las redes sociales.

La pareja terminó el 14 de febrero

Más de mes y medio después, ella relató que decidió hacer pública la situación a través de redes sociales porque ya se había vuelto viral, y sintió que no había otra manera de abordarlo.

La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable".

Logró superar este trago amargo gracias a todo el soporte que recibió por parte de sus fans. Según dijo, a partir de esa publicación, su bandeja de mensajes se llenó de mensajes llenos de apoyo y mucho cariño. Finalmente, aseguró que a pesar de sentirse triste, optó por no frenar los conciertos agendados, entrevistas, ni nada relacionado con su trabajo, pues sentía que no era justo para sus fans y equipo de trabajo.

A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envié".

Fuente: Tribuna Sonora