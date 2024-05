Drake Bell es encantado por Enrique Guzmán, pero sus fans le lanzan advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde su aparición en la sitcom, Drake y Josh, el actor Drake Bell ha sido una de las estrellas más queridas en México, donde siempre se le ha recibido con cariño, esto a pesar de que en su país llegó a tener diversas acusaciones por acoso a menores de edad. Dicha situación ha provocado que el intérprete de Found a Way genere un profundo amor a las tierras aztecas, las cuales visita frecuentemente.

Como algunos sabrán, el cariño de Drake por México es tan grande que el famoso no dudó en aprender español e incluso ha manifestado el deseo que tiene por vivir, de manera permanente, en la mencionada nación. A lo largo de los años, Bell ha sido visto no solo en calles mexicanas, sino que también ha acudido como invitado a programas como Venga La Alegría y hasta ha interactuado con Enzo Fortuny, actor de doblaje que dio su voz a Drake en la sitcom de Nickelodeon.

Es bajo este contexto que los fans del intérprete de I Know y Down We Fall no se sintieran sorprendidos, cuando de nueva cuenta el famoso compartió una serie de historias en las que se le vio pasando el tiempo en México, específicamente disfrutando de la obra de teatro, Lagunilla Mi Barrio, donde hasta se tomó diversas fotografías con Violeta Isfel, quien también es miembro del reparto de la puesta en escena.

Drake Bell disfruta de Lagunilla Mi Barrio

Sin embargo, el verdadero momento que le voló la cabeza a Drake Bell fue cuando vio la interpretación de Enrique Guzmán, quien aquella noche acudió como invitado a la mencionada obra de teatro. Drake expresó su emoción por la voz del exesposo de Silvia Pinal, con algunas fotografías en sus historias de Instagram, al tiempo en el que añadía una serie de emojis en los que, al parecer, se le estaba volando la cabeza.

Drake Bell recibe advertencias de sus fans por admirar a Enrique Guzmán

Pero como es bien sabido, aunque anteriormente Enrique Guzmán fue visto como todo un ídolo de la música en México, en la actualidad es repudiado por muchos debido a sus polémicas declaraciones sobre las menores de edad, así como también por los videos que se filtraron del cantante tocando de manera inadecuada a Verónica Castro, en las transmisiones del extinto programa Mala noche, no. Debido a ello, los fanáticos de Drake le advirtieron que se mantuviese alejado del cantante de El Rock de la Cárcel, puesto no se trataría de una buena compañía para él.

