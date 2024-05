¿Embarazada? Casandra, de 'Exatlón', revela que su padre se prepara para recibir a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida deportista mexicana, Casandra Ascencio, que es mayormente conocida por su participación en Exatlón México, recientemente ha causado un gran revuelo a través de sus redes sociales, debido a que reveló que su padre ya se prepara para recibir al que será el hijo de ella al lado del también atleta de TV Azteca y luchador, Christian Anguiano, mejor conocido como 'Yomi', '¿acaso está embarazada?

Como se sabe, en el famoso reality deportivo del Ajusco, varios de los atletas que han pisado las playas de la República Dominicana encontraron el amor y han salido varias con parejas, volviéndose unas de las más reconocidas del mundo del espectáculo, tal como sucedió con 'Yomisandra', nombre de su shippeo, o como Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, o Pamela Verdirame y Heliud Pulido, los cuales ya se convirtieron en padres.

En el caso de la basquetbolista y el luchador, una vez que salieron del programa deportivo, se han mantenido en sus respectivas actividades y viviendo su amor paso a paso, sin presiones, compartiendo a través de su cuenta de Instagram momentos importantes de su romance, tal como su compromiso y que estaban en el proceso de construir su casa de ensueño, que ya está casi por finalizar.

Casandra en Exatlón. Internet

Pero ahora, la joven exintegrante de 'Héroes' acaba de emplear su cuenta de la red social para presumir que su padre se ha animado a hacer ejercicio con ella y que la razón la ha hecho sentir orgullosa y emocionada, pues este le expresó que era para poder jugar con el hijo que ella y 'Yomi' tuvieran: "Estoy muy orgullosa de él. Dice que quiere jugar mucho tiempo con su nieto. Te amo papi".

Aunque esto no es una confirmación que se encuentre en la dulce espera, para sus fans ha quedado esa pequeña espinita, pues desde hace varios años que han señalado que la pareja son el uno para el otro y que no deberían de tardar tanto en convertirse en padres, puesto a que además de todo sería un niño muy bonito, sin embargo, tanto ella como él, han dejado en claro que no tienen prisa y viven su amor sin presiones.

Casandra presume a su padre en espera de su nieto. Instagram @casandraascencio

Fuente: Tribuna del Yaqui