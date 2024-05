Hijo de AMLO humilla a Gustavo Adolfo Infante tras pleito con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes, 24 de mayo, el afamado excomediante de Televisa, Eugenio Derbez, causó tremenda polémica al invitar a sus millones de seguidores (en especial a aquellos que pertenecen al público juvenil) a participar en las próximas elecciones del 2 de junio, en las que, en México, se elegirán las gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como a la propia presidencia del país.

El video de Eugenio Derbez no tardó en viralizarse, tanto por aquellos que estaban de acuerdo con el actor de CODA, como por sus detractores, quienes contradijeron al esposo de Alessandra Rosaldo por opinar sobre el país, cuando ya tiene varios años que no vive en la República Mexicana. Sin embargo, uno de los opositores del actor de Familia P. Luche resaltó por encima de los demás y se trata de José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) actual presidente de México.

Resulta ser que el hijo del mandatario retuiteó el video del famoso, así como también lo insultó de distintas maneras, tachándolo de “clasista”, “racista” y de incentivar a la población a votar por partidos como el PRI o el PAN, los cuales han sido los principales opositores del Gobierno del presidente tabasqueño. Dicha respuesta se viralizó en redes sociales como en X, donde se mostró una clara división de posturas, puesto había quienes estaban a favor de Beltrán, mientras que otros apoyaban a Derbez.

“En resumen, este comediante fatuo, clasista, racista, superfluo e hipódrita, con su reflexión chafa y pasada de moda y de lanza quiere que votemos por los corruptos del PRIAN y que regrese la corrupción, las injusticias y los privilegios”, declaró Beltrán.

José Ramón López Beltrán se lanza contra Eugenio Derbez

José Ramón López Beltrán humilla a Gustavo Adolfo Infante

En medio de un extraño giro de acontecimientos, Gustavo Adolfo Infante se sumó a la disputa cibernética, al ofrecer sus cámaras y micrófonos para que José Ramón brindara su postura a su audiencia mediante una entrevista (probablemente para su canal de YouTube o para la propia empresa de Imagen TV); sin embargo, la respuesta del hijo de AMLO dejó impresionados a más de uno, puesto no se anduvo con rodeos.

“José Ramón, me gustaría poder entrevistarte sobre la declaración que expones en tus redes sociales sobre Eugenio Derbez.”

Resulta ser que José Ramón respondió: “No”, cerrando de esta manera cualquier posibilidad de diálogo con el denominado ‘Periodista de las Exclusivas’. Como era de esperarse, la respuesta del hijo de AMLO no dejó a nadie indiferente y los comentarios no tardaron en llegar en X, donde si bien hubo quienes acusaron a Infante de intentar colgarse de la polémica, también hubo otros que acusaron a Beltrán de no tener educación por negarse de una manera tan tajante.

