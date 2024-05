Jorge Falcón rechaza trabajar con Eugenio Derbez; dice que la gente se ríe de cualquier cosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge Falcón es uno de los comediantes más destacados de México, lo que lo ha llevado a tener diversos protagónicos en varias producciones de Televisa como es el caso de Alegrías de medio día, La hora del loco y En vivo, solo por mencionar algunas; sin embargo, a lo largo de su basta trayectoria, el cómico habría rechazado trabajar con otro grande de la industria y se trataría del mismísimo Eugenio Derbez.

Esta noticia salió a la luz en días recientes, cuando Falcón acudió como invitado al programa de Gustavo Adolfo Infante, El Minuto Que Cambió Mi Destino, donde contó diversas anécdotas sobre su larga carrera en la comedia; fue entonces que salió a la luz que, en determinado momento, el comediante de XHDRBZ y Familia P. Luche lo habría invitado a colaborar en su proyecto con Prime Video, LoL.

Jorge Falcón confirma que rechazó proyecto de Eugenio Derbez

Como es bien sabido, dicho show se caracteriza por incluir a varios comediantes de gran renombre e incluso, entre sus filas han pasado celebridades como Sofía Niño De Rivera y ‘El Capi’ Pérez, pero ni siquiera eso pudo tentar a Falcón, quien se negó a estar en el programa debido a que se trata de una línea distinta a la que él suele aplicar en sus rutinas, aún así, no demeritó el trabajo del padre de Aislinn Derbez dejando en claro que es alguien muy talentoso y creativo.

“Me invitaron una vez a su programa (de Eugenio Derbez) a hacer cosas con comediantes y cosas a una casa (‘LoL’). Me invitó, pero le dije que no.”

Por otro lado, Jorge Falcón habló sobre el rápido avance que han tenido los standuperos en México, siendo que se trata de una nueva línea de comedia que, si bien, lleva años de existir, la realidad es que tomó fuerza recién hace una década, a lo que Falcón declaró aunque, existe un gran talento en ellos, la realidad es que la mayoría de personas que van a ese tipo de shows no pertenecen a su público, resaltando que, en la actualidad, la gente se ríe de cosas muy simples.

El famoso indicó que, el público que consume su comedia, son en realidad personas mucho mayores, que disfrutan de reírse y saben que sus chistes están basados en el más puro humor y que no tiene el afán de ofender a nadie, tal y como las generaciones actuales suelen considerar: “Se ríen de cosas muy simplonas, muy tontas para mí… ese tipo de público que no es el mío (…) Cuando ves mi público no son jovencitos, son personas que van a reír y van a disfrutar. Que saben que no me voy a meter con ellos”, declaró el famoso.

