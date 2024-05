Llanto en Televisa: Tras casi morir, actriz revela su última voluntad en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa cantante y actriz, quien hace años dejó las novelas de Televisa y que incluso también ha trabajado en TV Azteca, de nueva cuenta alarmó a todos sus seguidores y fans debido a que apareció en el programa Ventaneando dando una trágica noticia. Recientemente, la famosa artista estuvo en riesgo de morir luego de que le detectaran un tumor en un riñón y le extirparan el órgano.

Se trata de la cantante mexicana Dulce, quien habló de los difíciles momentos que ha atravesado recientemente, tras ser diagnosticada con un tumor maligno, que resultó en la pérdida de uno de sus riñones. Antes de que la tamaulipeca consiguiera el éxito en la música, también probó suerte en la actuación y participó en los melodramas Más allá del puente, Soñadoras, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas como tú de la empresa de San Ángel.

Mientras que en la televisora de Ricardo Salinas Pliego actuó en la novela Quiéreme en el 2010, además de que fue invitada especial del reality La Academia. Mientras que el pasado viernes, Dulce apareció nuevamente en el Canal Azteca Uno sincerándose en una entrevista con Ventaneando, donde contó que la complicada experiencia que enfrentó la hizo sentir próxima a la muerte: "Cuando te dicen que tienes un tumor maligno, significa que te puedes ir".

Eso me apuró poner mis papeles en orden, poner todas mis cosas en orden, y pues eso hice".

Dulce estuvo muy delicada de salud

Sobre en qué momento tomó cartas en el asunto y realizó su testamento, la nacida en Matamoros aclaró: "Entre que terminaron mis primeros estudios, que me tuvieron hospitalizada dos semanas, después hubo dos semanas de espacio antes de la operación, entonces esas dos semanas me dediqué a ordenar mis cosas, a que nadie batalle si me pasa algo, porque además solo tengo una hija, ¿quién más?, no tengo a quien andar repartiendo nada".

Finalmente, la artista de 68 años confesó que toda esta situación la hizo sentir vulnerable, pero con el paso de los días y tras saber que venció a la enfermedad, poco a poco ha ido recobrando su fortaleza. "Llegas a desvalorizarte mucho en tu persona, tu autoestima, y yo me tuve que hacer una terapia para regresar a mi yo, a mi autoestima, a renovarme, lo que me tuvo que haber ayudado un psicólogo, lo tuve que hacer yo sola", concluyó.

Mira a partir del minuto 23:

Fuente: Tribuna