Los Montaner lanzarán segunda temporada en Disney + y ya causaron polémica por este video

Miami, Estados Unidos.- Corrían los primeros días del año 2023, cuando Ricardo Montener y su familia generaron polémica al anunciar que estaban preparando un reality show sobre su vida, al más puro estilo de Keeping Up With The Kardashians, el cual sería estrenado en la plataforma de Disney +. Si bien, la gente no parecía muy emocionada por este hecho, la realidad es que el programa de telerrealidad se estrenó de igual manera.

Pese a las derrotistas proyecciones con respecto al show, todo parece indicar que Los Montaner sí lograron captar la atención de la gente, al grado en el que en días recientes se anunció el estreno de una segunda temporada; sin embargo, la familia decidió hacerlo de una manera moderna, a través de una tendencia de TikTok en la que aseguran que son “Los Montaner”, por lo que hacen o dicen tal o cual cosa.

“Somos los Montaner, por su puesto que soy la hija favorita”, inicia Evaluna el trailer, posteriormente, cada uno de los integrantes hace alguna declaración similar como es el caso de Ricky, quien menciona “Somos los Montaner y por supuesto que Mau llora de todo”, Stefania Roitman señala que, al pertenecer a la mencionada familia, pueden hacer un “reality show” con respecto a su vida. Luego de ello, aparece Camilo quien dice: “Somos los Montaner y por supuesto que en las redes sociales dicen cosas que nosotros ni siquiera sabemos.”

Tunden a Los Montaner por trailer de segunda temporada de su reality show

Finalmente, aparece Ricardo Montaner para declarar: “Somos los Montaner y por supuesto que en la segunda temporada…” pero no termina de hablar porque es interrumpido por su esposa. Esta situación molestó a sobremanera a la audiencia, quienes consideran que, de toda la familia, el único famoso es el propio cantante de exitos como A donde va el amor, La ciema del cielo, Aunque ahora estés con él y Tan enamorados.

Por otro lado, la gente se molestó porque Camilo mencionó que era un “Montaner”, cuando la realidad es que ni siquiera tiene el apellido del cantante, por lo que fue acusado de colgarse del apellido del intérprete venezolano; mientras que a Evaluna también la juzgaron por no adoptar el apellido de su esposo sino por permanecer con el de su padre, puesto aseguran que, de esta manera puede continuar gozando con los beneficios que le podría traer ser hija de una estrella del calibre de su progenitor.

