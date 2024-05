Participante de 'MasterChef Celebrity' casi llega a los golpes con Itatí Cantoral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer Rey Grupero ha dejado al descubierto algunos secretos detrás de las grabaciones de MasterChef Celebrity durante una breve entrevista en el programa La caminera. El tema candente giró en torno a la persona menos querida en el set del famoso reality culinario, y el youtuber mexicano no dudó en compartir su opinión al respecto.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, según las revelaciones del chilango, la persona más odiada en el concurso no fue un participante como tal, sino una asistente de un chef. Aparentemente, esta persona se tomaba atribuciones que no le correspondían. Aunque Rey Grupero aseguró llevarse bien con esta persona en un principio, no pudo evitar notar su actitud intrusiva y desagradable. Según sus declaraciones, fue la actriz Itatí Cantoral quien intervino para 'pararle el carro' a la asistente de Litzy. Durante la confrontación, le dejó en claro que no estaba dispuesta a tolerar más actitudes nefastas.

Sin duda Laura Bozzo es la más problemática, pero siento que la más problemática es la mánager (asistente) de Litzy".

La tensión llegó a tal punto que la villana más querida de México 'Soraya Montenegro' llegó a hacerse de palabras (y casi un poco más) con esta otra persona conflictiva. Rey Grupero describió cómo Cantoral mantuvo su postura firme e incluso le respondía con un toque de ironía y provocación a sus reclamos.

El influencer también expresó cómo la asistente, que en un principio le parecía amigable, se convirtió en una piedra en el zapato. Según sus palabras, la energía negativa que emanaba afectaba su ambiente de trabajo y su bienestar emocional. Incluso reveló que aconsejó a Litzy alejarse de esta persona y tiempo más tarde se supo que fue despedida del programa.

Hasta se quería echar un tiro con Itatí Cantoral. Mi Itatí también tiene su carácter. Se hicieron de palabras porque (la asistente) se sentía jugadora. Entonces le empezó a reclamar quién sabe cuántas cosas, que si le echaron azúcar al postre y todo, pero Itatí enojada le decía: 'Qué me vas a hacer, mi amor?' Y le tiraba beso, y (la mujer) se enfurecía".

¿Quién es Litzy?

Litzy Vanya Domínguez Balderas, conocida en el mundo del espectáculo simplemente como Litzy, nació el 27 de octubre de 1982 en la Ciudad de México, y es una talentosa artista con una carrera llena de éxitos y reconocimientos. El ascenso de Litzy a la fama comenzó en 1995, cuando se unió al icónico grupo de música pop mexicano, Jeans. Junto a Paty Sirvent, Angie Taddei, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco, Litzy cautivó al público con su voz y carisma. Sin embargo, su paso por la banda fue breve, ya que pronto decidió emprender su camino en solitario.

Fuente: Tribuna Sonora