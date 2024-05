TikToker recoge basura electoral y fabrica cama para perritos callejeros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "Si la vida te da limones, entonces haz limonada". A través de la popular plataforma de TikTok, un joven ha captado la atención de miles de usuarios tras compartir una historia que destaca por su ingenio y conciencia ambiental. Bajo el usuario @Che_p38, este usuario ha compartido videos en los que muestra su emprendimiento, en los que reutiliza materiales reciclados provenientes de la campaña electoral en curso.

La iniciativa clave detrás de este emprendimiento es el reciclaje de lonas y pancartas de distintos partidos políticos para crear soportes de camas destinados a perros en situación de calle. En los videos compartidos por el hombre creativo se le puede recorriendo las calles, mientras recoge todas las pancartas políticas a su paso. Su enfoque no solo busca ofrecer un hogar más confortable a estos animales vulnerables, sino también reducir el impacto ambiental generado por la cantidad gigante de material publicitario que suele ser desechado al finalizar las campañas políticas.

El usuario le dio un nuevo enfoque a la basura electoral

En la descripción de estas publicaciones, explica su motivación y filosofía detrás de su emprendimiento: "Solicité un apoyo del gobierno para mi emprendimiento, pero no a todos se nos puede apoyar. Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos que contaminan las calles. La pregunta no es quién me lo permitió, sino ¿Quién va a detenerme?".

El alcance de la iniciativa ha sido sorprendente. Las publicaciones de @Che_p38 han acumulado hasta el momento más de 11.7 millones de visualizaciones y 2.3 millones de reacciones en TikTok, así como una oleada de comentarios positivos que aplauden su alma noble.

Es importante señalar pronósticos de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), se estima que el proceso electoral generará alrededor de 30 mil toneladas de basura ¡SÒLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO!. Es en estos desechos que el usuario vio una oportunidad para hacer crecer su empresa, la cual ha hecho crecer "desde cero, sin herencias ni conocimientos previos, sólo con trabajo duro y lágrimas".nAnte escenario, la organización Greenpeace México exigió a los partidos políticos que presenten planes de reciclaje, sin que hasta el momento exista alguna propuesta.

Fuente: Tribuna Sonora