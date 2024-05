TV Azteca le da el adiós definitivo a valioso programa tras 17 años al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 17 años de intrigantes investigaciones, uno de los programas más longevos de TV Azteca, Extranormal, ha anunciado el fin definitivo de su transmisión. El encargado de compartir la noticia fue su presentador Octavio Elizondo, quien comunicó a través de las redes sociales el cierre de dicha producción dedicada a los fenómenos paranormales.

Desde sus inicios, Extranormal se convirtió en un referente de la televisión mexicana al capturar la atención del público con sus reportajes y análisis de eventos misteriosos. Ahora Elizondo se despide, no sin antes agradecer a los televidentes por su lealtad y apoyo a lo largo de los años. La cancelación ocurre incluso luego de que el programa se posicionara como uno de los que tenía mayor raiting, según algunas fuentes.

¿Por qué se canceló?

Extranormal fue parte de una reestructuración dentro de la parrilla de TV Azteca, pasando de ser transmitido en Azteca Uno a formar parte de la programación de a+. Sin embargo, este cambio no fue suficiente para garantizar la continuidad del programa y ahora le dice adiós al público. No obstante, no se ha confirmado que esta haya sido la pieza clave que dio paso al desplome de este programa.

A nombre de cada uno de los que le pusieron el corazón, el esfuerzo, la entrega, la pasión, la vida, hoy lamentamos informarles con tristeza profunda que tras 17 años de trabajo ininterrumpido de investigación, el fenómeno de la televisión mexicana ‘Extranormal’, cierra sus puertas. TV Azteca nos dice adiós", comentó Elizondo.

Este programa orientaba sus capítulos en lo esotérico, lo sobrenatural y lo milagroso. Éste presentaba las investigaciones realizadas por Joe Herrera, quien era guiado por un equipo de especialistas en lo paranormal, entre los que destacaban Octavio Elizondo, Miriam Verdecía y Luisa Cárdenas (dos de ellos armonizadores y la última, vidente). Juntos, se aventuraban tanto dentro como fuera de México para explorar lugares donde se presentaban supuestas manifestaciones fantasmales o diferentes sucesos increíbles, como milagros y posesiones demoníacas.

Cabe destacar que era muy bien recibido por la audiencia de México, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, Chile, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Perú y Colombia. En sus primeros pasos Extranormal se transmitió únicamente en Guadalajara, Jalisco, el 21 de marzo 2007, pero al ganar popularidad se extendió a más estados de la república mexicana, hasta que terminó por presentarse al aire nivel nacional el 16 de septiembre 2007.

Fuente: Tribuna Sonora