Acabó ciega: Tras alistar su muerte, actriz vuelve a novelas de Televisa y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien comenzó su carrera hace más de 40 años y se ha retirado brevemente de la televisión, dio un importante anuncio a sus seguidores debido a que confirmó que volverá a Televisa con un remake del melodrama Tres Mujeres. La guapísima estrella dio una entrevista exclusiva al programa Hoy donde contó cómo será su personaje y además habló de su vida personal.

Al inicio de su carrera, la exesposa del abogado Juan Collado saltó a la fama luego de actuar en exitosas telenovelas de la empresa de San Ángel como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Laberintos de pasión, pero sin duda alguna su proyecto más entrañable fue Esmeralda, donde interpretó a una joven ciega que quedó con la mitad del rostro desfigurado a causa de un incendio. De hecho, este melodrama actualmente se está transmitiendo en Las Estrellas.

Desde 2020 hasta 2023, Lety dejó la actuación por un tiempo y se enfocó a descansar luego de haber tenido un fuerte susto por su salud. La estrella mexicana alistó su muerte dejando en regla la herencia para sus hijos Carlo y Luciano luego de entrar de emergencia a cirugía por problemas estomacales. Por fortuna, la primera actriz pudo vivir para contarlo y el año pasado volvió a Televisa para el melodrama El Amor Invencible.

Mientras que este 2024, Calderón retornará al Canal de Las Estrellas para el melodrama Mi amor sin tiempo, que es remake de Tres Mujeres. En entrevista con el programa Hoy, la famosa contó lo emocionada que se siente con este proyecto. "Cuanto tomo un trabajo es porque algo, es porque tiene muchos ingredientes que me llaman la atención, y porque mis hijos me ven contenta y me ven realizada, haciendo el personaje, creándolo , espero se sientan orgullosa de mí", declaró Leticia.

Y en temas que competen con sus hijos, Lety contó porqué es una mamá tan consentidora: "Ya son jóvenes pero no me gusta dejarlos solos, me gusta, me nutre". La intérprete contó en qué se relaciona este tema con su personaje: "Cuando las mamás son tan autoritarias, tan exageradas, tan castrantes, pueden llegar a ser cómicas, pero no es comedia, esta mujer dice cosas tan imprudentes". Finalmente, Calderón dio un poco más de detalles de su papel.

Es un personaje diferente a lo que he hecho, ni es buena ni es mala, es según las circunstancias".

