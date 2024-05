Adiós 'Pájaros en el Alambre': 'Sale el Sol' despide a Ingrid Coronado; Gustavo Adolfo vuelve

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida y famosa presentadora, Ingrid Coronado, le ha tenido que decir adiós a Pájaros en el Alambre a tan solo un par de semanas de haber debuto como una de sus integrantes, pues los productores de Sale el Sol tomarían la medida de despedirla de esta sección ante las criticas por parte de sus espectadores y para que pudiera volver a su puesto el famoso presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.

Fue el pasado lunes 6 de mayo cuando Coronado se presentó como una de las nuevas presentadoras del matutino de Imagen TV, siendo recibida con un ramo de flores de Infante, quien además de todo señaló que le alegraba poder eliminar sus anteriores peleas para poder compartir en la misma televisora, halagándola y afirmando que era una gran conductora y haría un excelente trabajo en su lugar, pues este formó parte de los cambios para poder asumir su nuevo puesto de directivo de espectáculos.

Pero, pese a que supuestamente se dijo que tomaron esta decisión por petición del público, desde que la exesposa de Fernando del Solar tomó su puesto no ha parado de recibir una serie de críticas en las que afirman que no debería de estar en la sección de 'Pájaros en el Alambre', dado a que para ellos no estaría a la altura y le faltaría, siendo su sonrisa en todo momento durante el homenaje a Verónica Toussaint por su muerte, la gota que derramó el vaso y la llenaron de críticas.

Otro momento que para los seguidores de Sale el Sol los hizo desear que la sacaran de dicha sección, fue cuando hablaron sobre el caso de Héctor Parra y el siguiente paso que tomarían para tratar de buscar su libertad, y en ves de opinar al respecto, estuvo preguntando a Joanna Vega-Biestro sobre el tema, recibiendo comentarios como: "Si uno se sienta ahí va a sumar, se debió informar antes de sentarse ahí".

Tal parece que estos comentarios surgieron efecto, pues este lunes 27 de mayo, Infante estuvo de regreso en la sección de espectáculos acompañando a Joanna y a Ana María Alvarado, hablando de todo lo que sucedió en el mundo del espectáculo a lo largo del fin de semana, mientras que Ingrid tiene desde el pasado viernes 24 de mayo ausente. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno se ha pronunciado a estos cambios.

Fuente: Tribuna del Yaqui