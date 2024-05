Adiós TV Azteca: Tras 14 años al aire, otros dos conductores abandonan 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el programa Venga la Alegría ha enfrentado varias bajas en el elenco, ya que dos conductores anunciaron públicamente sus salidas del matutino: El chef Mariano Sandoval y Carlos 'Chicken' Múñoz. Sin embargo, ahora ha salido a la luz que otros dos integrantes de VLA salieron del proyecto pero a diferencia de los personajes antes mencionados, ellos no anunciaron su salida.

Se trata de Oskarín y Joss, la dupla de payasos conocidos como de 'Los Destrampados' que habían sido parte del programa desde hace más de 14 años. Los hermanos comediantes comenzaron su carrera en las pantallas de TV Azteca desde el año 2011. Antes de trabajar al aire, eran parte del staff detrás de cámaras. Sin embargo, les dieron la oportunidad de unirse al elenco para cubrir al entonces conductor Fernando del Solar (qepd) en su show de chistes, ya que se ausentaba con frecuencia por su lucha contra el cáncer.

Al poco tiempo de su debut en la señal del Ajusco, los payasos fueron contratados de fijo en la emisión matutino, y durante años alternaron su trabajo en la televisión con su negocio familiar: un circo. Debido a la enorme popularidad con la que cuentan, Oskarín y Joss fueron considerados para otros proyectos de TV Azteca como los realitys Soy famoso ¡sácame de aquí! y ¡Quiero Bailar!.

No obstante, aunque 'Los Destrampados' eran parte clave de Venga la Alegría y recibían mucho apoyo de los televidentes, desde hace semanas no han acudido a trabajar al programa, lo que hace pensar que fueron despedidos o que quizá ellos decidieron renunciar al matutino. La última vez que Oskarín y Joss acudieron a laborar al programa de Azteca Uno fue el pasado 1 de mayo y después no se volvió a saber de ellos.

A través de las redes sociales de Venga la Alegría los fieles seguidores de 'Los Destrampados' no han dejado de preguntar a la producción del programa sobre qué pasó con los hermanos payasitos, además de que en las redes sociales de ellos han dejado decenas de comentarios pidiéndoles una explicación sobre porqué salieron de VLA.

¿Qué pasó con 'Los Destrampados'?".

¿Ya no saldrán en VLA?".

¿Ya no van a salir en VLA?".

¿@vengalaalegria y el Noti barrio? Los Destrampados están desaparecidos del matutino".

La última vez de 'Los Destrampados' en 'VLA'

Fuente: Tribuna