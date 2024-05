Atención, 'otaku': Anuncian spin-off de 'Record of Ragnarok'; esta es la fecha de estreno

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Todos sabemos que la humanidad, como especie, no es una pera en dulce y regularmente se cometen errores fatales que atentan contra la naturaleza y contra nosotros mismos. Tomando esto en cuenta, imagina que un día, todos los dioses se reúnen en un gran comité y deciden que es momento de extinguir a la raza humana, puesto llegaron a la conclusión de que no benefician en nada al planeta Tierra, sino por el contrario, lo afectan, interesante premisa, ¿no?

De esto trata el manga y anime Record of Ragnarok (o en japonés Shumatsu no Valkyrie), historia en la que se organiza un torneo en el que tanto dioses, como los mejores guerreros de la humanidad se debaten el destino de la misma. Dicha serie ha generado un gran éxito en Netflix, debido a que recopila las historias de varios seres como Zeus, Adán, Hades, Thor, Hércules y hasta el mismísimo Jack el destripador (cuya historia hizo llorar a esta autora).

Volviendo al tema, es bien sabido por parte de los fans que la industria que gira entorno a Record of Ragnarok gusta de expandir el lore lo más posible, por lo que los spinf-off están a la orden del día, tal y como ocurrió con Episode Nagi de Blue Lock, donde nos vuelven a contar toda la trama , pero desde la perspectiva de ‘Nagi’, lo que si bien aleja al fandom de lo que ocurre en la arena, si permite aprender un poco más sobre el universo de esta gran serie.

Anuncian spin-off de Shumatsu No Valkirye

Otro spin-off con el que los fans se deleitaron fue con Jack The Ripper’s Case Files que muestra la verdad de ‘Jack’ y si aún no has leído no te vamos a spolear, solo te diremos que no todo es lo que parece, además te permite conocer mucho más la historia de este personaje en vida. Recién este lunes, 27 de mayo, trascendió la noticia de que el universo de Record of Ragnarok tendrá una nueva expansión.

Resulta ser que el próximo 24 de junio se estrenará el nuevo manga de esta franquicia, titulado como Shuumatsu no Vallkyre Kinden-Kagami no Apocalypse, donde volveremos a ver la misma historia, pero esta vez bajo la completa perspectiva de los dioses, lo que permitirá que de alguna manera nos quitemos los lentes rosas de lo ‘bondadosa’ que puede ser la humanidad y donde se juzgarán los pecados de la misma sin recelo, mostrándonos que quizás no somos los buenos.

Cabe señalar que, en este spin-off no participarán los autores de la historia principal y se estará publicando de manera mensual. Hasta el momento se desconocen cuántos capítulos tendrá este nuevo manga, pero se espera que cause sensación entre los fanáticos de esta historia de magnitudes mitológicas.

