Cruz Azul pierde contra el América; así la reacción de Eugenio Derbez, ¿está devastado?

Ciudad de México.- La jornada del pasado domingo fue de suma importancia para los fanáticos del futbol mexicano, puesto dos grandes titanes se enfrentaron en el reconocido Estadio Azteca y se trata del América vs Cruz Azul; sin embargo, las emociones se encontraban hasta arriba, puesto los cementeros habían logrado llegar demasiado lejos, lo que provocó que todos sus fans tuvieran las expectativas demasiado altas.

Entre ellos, se puede mencionar a Eugenio Derbez, quien horas antes del partido publicó un video en sus redes sociales, en el que directamente le pidió a los miembros del Cruz Azul que no fueran a fallar, puesto él ya no se consideraba en edad como para poder resistir un fracaso más de los cementeros. Asimismo, amenazó con dejar de ser fan del afamado equipo de la Ciudad de México en caso de que no jugaran según lo esperado.

“Pierdan contra el Barcelona, el Real Madrid o contra Atlas, si quieren, Necaxa, Atlante… quien quieran, pero por favor, no pierdan contra el América (…) Neta… me les voy, pierden a un cementero, cementero que pierden contra el América, me les voy, ahí ustedes, que Dios los bendiga y que jueguen como nunca, ¡venga, máquina!”, declaró.

Lamentablemente para los fans del Cruz Azul, al final del día perdieron, lo que provocó que sus seguidores se sintieran devastados, entre ellos se puede mencionar al propio Eugenio Derbez quien ni bien salió del estadio, compartió un video en sus redes sociales, donde habló sobre su punto de vista con respecto a la final de la Liga MX y, para sorpresa de muchos, la realidad es que el famoso no se encontraba molesto o decepcionado.

El propio Eugenio dejó en claro que él es uno de los principales quejicas del Cruz Azul, cada vez que nota que éstos hacen algo mal; sin embargo, ésta no era la ocasión, puesto reconoce que el club realmente se esforzó para dar ganar el juego, asimismo insinuó que el partido habría estado vendido en favor al América, puesto considera que les anularon un gol, mientras que Las Águilas se les reconoció otro que no debía ser tomado en cuenta.

Finalmente, el famoso decidió ser un buen perdedor y felicitó no solo al Cruz Azul, sino también al América; sin embargo, dejó en claro que los verdaderos ganadores de la noche fueron los cementeros y no Las Águilas, aunque esto no impidió que los fanáticos del segundo club abarrotaran el Ángel de Independencia para celebrar su logro. Según algunos informes, anoche hubo una aglomeración de cerca de 80 mil personas en la famosa glorieta.

“Pues vengo saliendo del estadio, de ver el partido y ahora sí yo la verdad, que siempre me quejo de que el Cruz Azul que si falló, no ahora si el Cruz Azul jugó muy bien. Estoy muy orgulloso de todo el equipo, felicidades a todos los muchachos del Cruz Azul y no, nos anularon un gol muy dudoso y regalaron otro gol muy dudoso. Así es que, jugo muy bien el Cruz Azul, jugo muy bien la verdad, así que ¡felicidades muchachos! Venga máquina, no estoy seguro si, bueno ya pa’ qué alborotamos al avispero, felicidades a los dos equipos, pero sí merecía haber ganado el Cruz Azul, 100 por ciento.”

