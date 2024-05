"Es gravísimo": Wendy Guevara es operada de emergencia y sus amigos temen por su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer, Wendy Guevara, hace poco confirmó su hospitalización, y ahora se revela que tuvo que ser operada de emergencia, tras haber presentado severos problemas estomacales, hecho que causó que sus amigos temieran lo peor de la situación y pidieran oraciones para que todo fuera un éxito, dado a que se reveló "es gravísimo" lo que pudo pasarle ante este revés en su estado de salud.

Fue el pasado fin de semana que el doctor Jesús Montoya, a través de las redes sociales apareció para señalar que Guevara tenía severos dolores abdominales que la llevaron al hospital, por lo cual mandó a hacerle varios estudios y saber que era lo que pasaba, sospechando que se trataba de un tema en su vesícula, basado en los síntomas que presentó a lo largo de varios días, pero que necesitaba exámenes precisos para dar un diagnostico certero.

Poco después, Salmita, una de las amistades de Guevara confirmó que la influencer sería operada, pidiendo oraciones para que todo saliera bien, declarando que su paso por el quirófano sería el lunes. Sin embargo, poco después se informó que la operación tuvo que adelantarse, pues comprobaron que se trataba de una piedra en la vesícula, y corría el riesgo de que se moviera al páncreas, pudiendo causar pancreatitis, la cual genera mucho dolor y afecta varias funciones.

Poco antes de entrar a cirugía, la exparticipante de La Casa de los Famosos México empleó sus redes sociales para compartir un video antes de su cirugía, señalando que estaba casi al borde de las lágrimas pues tenía mucho miedo, pues este tipo de situaciones la ponían nerviosa, en especial porque señala que sabe que es grave lo que podría pasar si no se atiende: "El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopia, porque si esa piedra se me va para el páncreas me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operen aquí o si no hay chance, que me lleven a otro hospital".

Cabe mencionar que hasta el momento no ha habido más información al respecto, por parte de la coestrella de Julián Gil, pero en TV Notas declararon que tuvieron acceso al estado actual de Guevara tras su paso por el quirófano, señalando que por fortuna todo salió sin contratiempos, pero que tuvieron que quitarle la vesícula. Cabe mencionar que se espera pronto un en vivo en el que Wendy aparezca para hablar de su cirugía.

