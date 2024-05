Este es el disco que se debe escuchar antes de morir según exmiembro de Sonic Youth

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si ya estas cansado de la música que te recomienda el algoritmo en Spotify y YouTube, entonces quizá debas escuchar este disco que recomendó Kim Gordon, exbajista de Sonic Youth. En la música hay cientos de álbumes que marcan un antes y un después, otros que guardan a toda una generación dentro de sus notas, y uno de estos sin duda es el que recomendó Gordón hace algunos años y que hoy es un buen día para recordar, solo por que si.

Se trata del disco titulado (GI) de Germs, una reconocida banda de punk rock de Los Ángeles en los 70. Este álbum, recomendado por Kim, fue catalogado por el sitio NME en 2018 como uno de los 100 discos de culto que “hay que escuchar antes de morir”.

Un Ícono del Punk

Germs, una banda que fue formada en 1977, fue conocida en sus años de auge principalmente por tener un estilo salvaje y caótico, características que definieron tanto sus presentaciones en vivo como sus grabaciones. La banda, integrada por el cantante Darby Crash, el guitarrista Pat Smear, la bajista Lorna Doom y el baterista Don Bolles, se convirtió en un pilar fundamental del punk en la costa oeste de Estados Unidos.

El disco (GI), lanzado en 1979 y producido por Joan Jett, es catalogado por muchos, como una "obra maestra del punk hardcore". Kim Gordon, al seleccionar este álbum, destacó a Darby Crash, afirmando:

Amaba al cantante y sus letras. Íbamos al mismo instituto. Él era un chico realmente jodido

Leyenda

Germs se distinguía por su sonido crudo, algo que resonaba con el espíritu rebelde del punk inglés pero "adaptado al contexto fascista de Los Ángeles", según Gordon. La banda no solo fue controversia y desorden; su música tenía una profundidad en las letras y una sofisticación en su crudeza que pocos supieron apreciar en su momento sobre todo en esta clase de géneros.

El final trágico de Darby Crash en 1980, cuando se suicidó con una sobredosis de heroína a los 22 años, selló el destino de la banda. A pesar de su corta trayectoria, Germs dejó una marca indeleble en la escena musical. Pat Smear, tras la disolución de Germs, continuó su carrera musical y se unió a Nirvana, y posteriormente a Foo Fighters.

Por su parte, el álbum (GI) es una cápsula del tiempo que ha logrado capturar la esencia de una subcultura que buscaba desafiar las normas establecidas. Las canciones del álbum reflejaban el descontento y la angustia de la juventud, se convirtieron en himnos para muchos. Temas como Lexicon Devil, Manimal, y Richie Dagger's Crime son ejemplos claros de esto.

Después de la disolución de Germs, los miembros siguieron caminos diversos. En 2005, la banda se reformó con el actor Shane West como vocalista, tras su papel como Darby Crash en la película biográfica What We Do is Secret. Esta nueva formación permitió a Germs realizar varias giras, mostrando su música a una nueva generación de fans.

Fuente: Tribuna