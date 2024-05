'Felipe' y su "panzón", Saúl Díaz, llegan a 'VLA' y hace de las suyas con Pato Borghetti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso perrito de TikTok, 'Felipe', acaba de volverse la tentación en televisión junto a su "panzón", Saúl Díaz, al haber llegado a Venga la Alegría para brindar una entrevista sobre su éxito en las redes sociales. Durante su visita el simpático sentido del humor negro del can se hizo presente y con este hizo de las suyas con reconocido presentador del matutino, Pato Borghetti, y su colega, Tabata Jalil.

Hoy en día las redes sociales son una herramienta poderosa de entretenimiento, y desde hace un par de años los animales generan mucho interés gracias a su ternura, y por el momento uno de estos canes más famosos y amados por millones alrededor del mundo es el golden retriver de nombre 'Felipe'. Este adorable perrito ha conquistado los corazones gracias a su sentido del humor tan ácido, haciendo comentarios sarcásticos sobre las situaciones de su vida cotidiana y por su tan inusual muestras de amor a su dueño, Saúl, al que cariñosamente llama panzón.

Tal fama ha arrasado tanto en México que la mañana de este lunes 27 de mayo fue el invitado especial del matutino de TV Azteca, al igual que Saúl, siendo recibidos con aplausos y muchos halagos, especialmente por el público de dicho programa, pues en redes sociales salieron comentarios que solamente iban a sintonizar la televisión en dicho canal para poder ver a 'Felipe' y por supuesto esperar a que hablara e hiciera sus comentarios que arrancan más de una carcajada a todos sus fans.

Tal como se esperaba, el golden retriver tiktokero no decepcionó a sus millones de fans, pues en la entrevista que se les hizo a ambos, este con sus ocurrencias y su forma tan natural de ser, humilló a los presentadores encargados de hacerles las preguntas al cuestionarles "¿Quiénes son ustedes?", haciendo reír a los presentes, quienes le respondieron: "'¿Cómo que quienes somos?, somos Pato y Tabata".

Cabe mencionar que de igual forma y como hace en sus videos en las redes sociales, que se viralizan en Instagram y TikTok, al preguntarle que es lo que más le gusta de vivir con el 'panzón', este señaló "No me gusta, pero vive en mi casa y no se quiere ir". Por su parte, Saúl reveló que su idea de subir videos con su perro, fue para inspirar a la gente a que los vean más allá de una simple mascota, sino como un mejor amigo de verdad, un compañero de vida y una extensión de uno mismo, asegurando que siempre buscan ser lo más orgánico posible, pasarla bien y por supuesto, poder seguir manteniendo su cercanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui