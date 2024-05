Luto en Televisa: Tras terrible enfermedad, querida actriz enfrenta desgarradora pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se han vestido de un muy triste luto, debido a la tan inesperada y muy desgarradora pérdida que enfrenta actualmente la famosa actriz y reconocida cantante de pop, Paty Cantú, a pocos días de que se haya sincerado con el público y confesara que padece una terrible enfermedad, que de no ser tratada como se debe, podría generarle muchos problemas.

Fue hace casi dos semanas que la exparticipante de ¿Quién es la Máscara? quiso abrir su corazón para poder confesar que tenía hipotiroidismo, afección que en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea y que podría causar daños cardíacos y en otros órganos, afirmando que había días en los que verdaderamente se siente terrible, habiendo altas y bajas con ciertos temas de su salud y síntomas.

Y ahora, este lunes 27 de mayo, se encuentra completamente destrozada, pero no con temas de su salud física, sino con temas de su corazón y sentimientos, pues a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, acaba de revelar que su perrito, que fue su compañero de vida 13 años, desgraciadamente perdió la vida: "Se acaba de morir mi perrito y no puedo de la tristeza. Casi 13 años de ser mi compañero. Mi ángel de la guarda. Mi perrito guardián de las malas energías. Mi bebé sonriente. Mi maestro de amor incondicional".

Ante este hecho, la intérprete de temas como Goma de Mascar, agradeció el tiempo que pudo compartir con su hijo de cuatro patas, compartiendo un tierno mensaje sobre lo mucho que va a extrañarlo: "No me queda nada más que decir que te amo. Y gracias a Diosito por ti. Gracias Hams. Eres irremplazable. No puedo creer que llegaré a mi casa y no vas a recibirme como siempre tu. Te amo para siempre".

Aunque no ha revelado que fue lo que le sucedió al pequeño can, la excoach de La Voz México afirmó que tenía mucho que decir al respecto, señalando que por ahora no podía, pues le dolía demasiado: "En unos días estaré hablando de lo que opino del trato a los animalitos y sus mamás o dueños en las veterinarias en sus últimos momentos. O al menos lo que fue mi experiencia. MUY cruel. Y más que nada hablaré de ello porque creo que debe de cambiar".

