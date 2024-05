"Me amenazaron": Eugenio Derbez hace brutal confesión tras lanzar video contra AMLO

Ciudad de México.- Anteriormente, Eugenio Derbez logró convertirse en tendencia en redes sociales como X (antes conocido como Twitter) debido a que publicó un video en el que habló sobre el acontecer político del país, ¿la razón? En los próximos días se celebrarán las elecciones del 2024 en las que se elegirán las gubernaturas de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como también los mil 98 cargos de legisladores locales, mil 802 presidentes municipales, 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares y al próximo mandatario o mandataria del país.

En aquella ocasión, Eugenio lanzó fuertes críticas hacia el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien ha sido uno de sus principales críticos a lo largo de su gestión debido a temas como el ecocidio que habría significado la construcción del Tren Maya o por asuntos como el tema de la inseguridad a lo largo y ancho del país. Dicho clip abrió un fuerte debate entre los detractores del jefe de estado y sus partidarios, incluso el propio hijo del tabasqueño, José Ramón López Beltrán entró a la discusión.

Mientras tanto, el actor de películas como CODA y Milagros del cielo se mantuvo en silencio y parecía continuar con su vida en total tranquilidad; sin embargo, las cosas no eran lo que aparentaban ser y durante la tarde del pasado domingo, 26 de mayo, Eugenio rompió el silencio a través de un comunicado en el que mencionó había sido objeto de diversos insulto y críticas por “pensar de manera diferente” .

“Hace un par de días publiqué un video en redes sociales . A partir de ese momento, he recibido mucho apoyo por gran parte de la sociedad , pero en las últimas horas he sido objeto de muchos ataques”, declaró Eugenio, para luego explicar que publicaría un video que, “por cuestiones de seguridad", solo dejaría publicado media hora, cosa que hizo porque actualmente ya no es posible encontrar el clip en el perfil de la celebridad.

En el nuevo clip, Eugenio explicó que había recibido mucho apoyo después de expresar su opinión sobre el presidente de México, pero también reveló que había sido víctima de diversos ataques y agresiones “por pensar diferente”, cosa que no considera no es “sana”, por lo que volvió a hacer un llamado hacia los mexicanos para “despertar”, puesto asegura que, al final del día “todos somos paisanos y compatriotas”.

“Este mensaje es para mis compatriotas y paisanos mexicanos, para los que piensan como yo, y para los que no piensan como yo, porque se vale pensar diferente, está bien pensar diferentes, es más, es sano pensar diferente. Lo que no está bien es atacar y agredir al que no piensa igual que tú.

Eugenio Derbez denuncia agresiones tras video contra AMLO

Créditos: Internet

Apenas hace un par de días subí un video a mis redes de mi opinión y he de confesar que me dio mucho gusto como la mayoría de la gente me apoyó y me felicitó por decir lo que pienso. Pero también no faltaron los que me atacaron, me insultaron, me agredieron y amenazaron, todo por pensar diferente”, señaló Eugenio. Finalmente, el famoso mostró su playera del Cruz Azul y pidió que no la fueran a “cruzazulear", cerrando así el tema.