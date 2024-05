Paola Durante estrena canal de YouTube para contar su versión sobre muerte de Paco Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Paola Durante, la conocida figura pública que estuvo involucrada en el polémico caso del asesinato de Paco Stanley, decidió romper el silencio y estrenar su propio canal de YouTube para defender su verdad. A través de su nuevo espacio digital, @quienes_paola, Durante ofrecerá cada miércoles a las 9 de la noche su perspectiva sobre los acontecimientos que marcaron su vida hace 25 años.

La decisión de Durante de iniciar este canal llegó tras el estreno de la serie ¿Quién lo mató?, estrenada en Amazon Prime, la cual explora la muete de Stanley en una serie de seis capítulos. Hasta el momento, ya se lanzaron dos episodios, y Durante dejó ver su descontento con la representación de su persona en la serie.

Ahora bien, en un avance del primer capítulo, Durante declaró: “Por este canal voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar callada. Haré comentarios reales, no actuados. Desmentiré lo que deba. Confirmaré lo que sepa”. Con una firme postura, Paola expresó su cansancio de soportar traiciones, divorcios, odios y corajes, y subrayó la importancia de liberarse de las prisiones conductuales que le han impedido avanzar.

Lo cierto es que, durante años, Paola señaló que ha tratado de mantenerse alejada de los reflectores, sintiendo más miedo que seguridad al estar bajo el escrutinio público. Sin embargo, ahora decidió enfrentar estos miedos y utilizar su plataforma para ofrecer su versión de los hechos. “Esta vez yo vengo a buscarlos, mínimo si van a hablar de mi vida, tengo derecho de réplica a la gente que sí le interesa mi opinión”, manifestó Durante.

El canal de YouTube de Paola promete ser un espacio donde ella podrá compartir su historia sin filtros, desmintiendo lo que considere necesario y ofreciendo una visión más personal de los eventos que han sido tema de debate durante décadas. Cada miércoles a las 9 de la noche, sus seguidores podrán escuchar su verdad, en un intento por aclarar los malentendidos y presentar su perspectiva sobre el asesinato de Paco Stanley y las consecuencias que ha tenido en su vida.

Paola Durante se prepara para enfrentar su pasado y tomar el control de su narrativa, invitando a todos los interesados a seguir su canal y conocer de primera mano su versión de los hechos.

Fuente: Tribuna