"Pend...": Acusan a Andrea Legarreta de correr a empleada de 'Hoy'; la gritoneó en Televisa

Ciudad de México.- El nombre de Andrea Legarreta nuevamente se encuentra involucrado en un fuerte escándalo ya que este lunes 27 de mayo salió a la luz que ella provocó el despido de una trabajadora de limpieza del programa Hoy. De acuerdo con información del canal de YouTube Kadri Paparazzi, una mujer se comunicó con ellos para acusar a la reconocida conductora de Televisa de ser una prepotente y grosera.

Como se sabe, siempre han existido rumores de que Andy, al igual que Galilea Montijo, tendría el poder de decidir quién entra y quién no al matutino de Las Estrellas, además de que ellas decidirían también a quién despedir. Al parecer, recientemente la también actriz volvió a hacer uso de sus influencias en Hoy para correr a una empleada de limpieza que cometió un error en el set del programa.

El mencionado canal de YouTube publicó una serie de audios donde la afectada cuando que la imagen de Legarreta es muy distinta cuando no está al aire en Televisa: "En la tele las verás muy bonitas, muy amables, pero son unas personas muy nefastas, groseras, prepotentes". La exempleada de limpieza narró que el incidente ocurrió en el mes de diciembre cuando estaban grabando los programas para la semana de Navidad.

Mi trabajo era tener limpia la mesa donde estaban todos los conductores, mi obligación era limpiar las servilletas, las migajas".

Andrea habría corrido a integrante de 'Hoy'

La señora al parecer tiró por error el apuntador de Andrea, ya que lo dejó dentro de una servilleta y ella la tiró a la basura: "Ya iban a empezar a grabar cuando Andrea Legarreta empezó a gritar: '¿dónde está mi chícharo?, pend..., ¿dónde está mi chícharo?', muy transformada". Asimismo, la exempleada mencionó que la aún esposa de Erik Rubín suele ser una persona muy mal hablada, por lo que estaba acostumbrada a escucharla decir groserías.

Estaba gritando, 'pende...', pero pues yo no sabía que se refería a mí, yo pensé que hablaba con los demás porque así es ella de grosera, de prepotente".

Acto seguido, la mujer contó cómo fue que Andy pidió que la sacaran del foro y también su despido del programa: "Como estaba muy enojada, volteó a ver a la productora y le dijo 'córreme a esta idiota de aquí', me sacaron de ahí y literal me corrieron. Traté de defenderme pero esta señora no permite que uno hable o dé un argumento". Finalmente, los conductores de Kadri Paparazzi señalaron que la empleada no trabajaba directamente para Televisa.

