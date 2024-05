¿Sale del clóset? Actriz de Televisa se sincera y revela si tuvo romance con Laura Zapata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muy querida actriz de Televisa y estrella de realitys, Gaby Spanic, recientemente brindó una entrevista en la que se sinceró con sus fans al momento de revelar si es verdad que tuvo romance con la polémica y reconocida actriz de melodramas, Laura Zapata, por una supuesta larga temporada, durante un proyecto en común, como se ha dicho en los últimos meses, ¿acaso sale del clóset?

Como se sabe, Yolanda Andrade en una entrevista con varios medios, afirmó que Laura tuvo un romance con dos mujeres, a lo cual la actriz de melodramas como María la del Barrio y La Gata respondió: "Ay mi amor, por el amor de Dios, tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política en Atypical TV, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar".

Aunque no se revelaron los nombres de estas personas, pues Andrade afirmó que no daría más detalles, se ha especulado que Spanic sería una de ellas, al igual que la hoy difunta estrella de melodramas Renata Flores, y la cantante Denisse de Kalafe, siendo esta última la que ha preferido mantenerse en silencio al respecto, pues mientras que Flores no puede, Spanic sí ha querido salir a defenserse.

Y ahora, este lunes 27 de mayo, Spanic ha salido a hablar de esta situación durante una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde afirmó de manera tajante que ella no quería saber nada al respecto, pues no estaba interesada en esos "quilombos", negándose a decir si es verdad o mentira, pues señala que hablar de ello es darle una importancia que no merece pues una vez más destacó que ella no quiere verse envuelta en esa clase de escándalos o que se habla de ella por ese motivo.

Pese a la insistencia de que ya estaba envuelta en ello pues el público la había involucrado con sus especulaciones, siguió firme en su negativa, asegurando que había gente a la que le encantaba inventar cada cosa, pero que ella no pensaba hablar y darles cuerdas.

Fuente: Tribuna del Yaqui