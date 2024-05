Tiembla Gabriel Soto: Tras cancelar boda, Irina Baeva vuelve con Emmanuel Palomares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses se especula que la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva podría estarse apagando, pues la pareja tiene casi 4 años comprometida en matrimonio pero siguen sin realizar su boda. Los nombres de los artistas se volvieron a colocar en el escándalo debido a que se confirmó que la actriz rusa se reencontrará con su más grande amor del pasado: El actor venezolano Emmanuel Palomares.

Durante esta tarde de lunes, el productor Juan Osorio presentó a todo el elenco de la nueva temporada de Aventurera, donde Irina figura como protagonista al lado de varios galanes como Emmanuel. A través de una entrevista con diversos medios, la guapa rubia pidió un voto de confianza para quienes critican su llegada a la obra musical, destacando que se ha estado preparando arduamente y ensaya baile 6 horas diarias.

Si no quieres que te critiquen, no hagas y no digas nada, simplemente en nuestro ámbito donde estamos trabajando, por supuesto que siempre estamos expuestos a que la gente dé su opinión... entiendo la responsabilidad que está bajo mis hombros, por eso te digo que de la mano de un gran equipo estoy segura que lograremos un gran show".

Asimismo, la villana de telenovelas como Soltero con hijas dijo que la nueva temporada de Aventurera es "un homenaje a Carmen Salinas que la quiero muchísimo de verdad", declaró. Los reporteros también preguntaron a Irina sobre temas personales y le dijeron que diera réplica a Geraldine Bazán, quien revivió la controversia al hablar de la presunta infidelidad de Gabriel con Sara Corrales cuando ambos trabajaron en la telenovela Mi camino es amarte.

La estrella rusa fue contundente y dijo que no deseaba responder: "Yo siempre vivo en la polémica, ya estoy súper acostumbrada, y lo único que te puedo decir es que todas las declaraciones y todo ese tipo de comentarios yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro, a mí me gusta mucho estar en el presente, creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en el presente en las cuales enfocarme… y mi pareja que está conmigo, me está apoyando constantemente".

Finalmente, Baeva respondió a las preguntas de su reencuentro con su exnovio Emmanuel Palomares y descartó que el galán de novelas mexicano sienta celos de que ella esté trabajando con él. "No, no tendría por qué, nosotros tenemos mucha confianza, te digo lo mismo en cuanto a los comentarios, ya las historias ya se cerraron, el libro ya está cerrado, toda la página ya se le dio la vuelta hace muchísimo tiempo".

Como se sabe, la relación entre el venezolano e Irina duró solo 2 años, pero hay quienes hasta la fecha siguen pensando en un posible reencuentro: "Somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, somos buenísimos amigos, lo quiero mucho, me dio muchísimo gusto que estuviera aquí, es una persona a la que le tengo muchísima confianza, es una persona a quien quiero mucho y le deseo todo el éxito del mundo", concluyó. En tanto que el productor Juan Osorio mencionó que él ha visto "muy enamorados" a los actores cuando están en escena, pues incluso se tienen que dar besos.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz