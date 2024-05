Tras amenazas, José Eduardo Derbez da espeluznante noticia de Eugenio Derbez en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y también presentador de TV, José Eduardo Derbez, después de enterarse de las amenazas de muerte en contra de su padre, el también histrión y productor, Eugenio Derbez, a través de las redes sociales por exhortar a los mexicanos a votar, el joven dio una espeluznante noticia sobre la situación de odio que vive el actor de 62 años, ante las cámaras de Televisa.

José Eduardo ante las cámaras de Despierta América, que forma parte de la empresa San Ángel, se pronunció sobre la polémica que enfrenta su padre luego de que empleara las redes sociales para exhortar a los mexicanos a participar en las elecciones que se celebrarán su país natal el próximo fin de semana. Debido a que el productor sugirió que, en los últimos años, ha habido una mala gestión por parte de los representantes políticos en México, la división de opiniones no se hizo esperar y, a la postre, Eugenio denunció ser blanco de amenazas.

En este sentido, el presentador de Miembros Al Aire no pudo evitar reaccionar al respecto, y durante su encuentro con los periodistas y varios medios de comunicación, aseguró que ya está acostumbrado a este tipo de situaciones que vive el artista: "Mi papá tiene este rollo de que dice, buenos días, en Twitter (actualmente conocido como X), y la gente le tira a morir, diga lo que diga”, dijo el también actor.

Sobre las amenazas que denunció Eugenio, el hijo de la reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo no dudo en pedir un alto a la violencia que se vive como sociedad: "Sí, desgraciadamente estamos un momento poco fuerte del país, como mucha violencia, deberíamos de respirar un momento más, entendernos más, pero creo que mi papá lo único que hizo fue llamar a que voten, y ya, cada quien, si lo quiere ver, si quiere votar".

Sin embargo, José Eduardo negó sentir algún temor por la seguridad del protagonista del filme No Se Aceptan Devoluciones: "No, la gente quiere mucho a mi papá, lo que es en redes y es en la vida real, es muy diferente a veces, te das cuenta cuando de repente te tira mucho en redes y sales a la calle y no, realmente es otra la situación".

Con relación al mensaje que le envió el hijo del presidente de México, José Ramón López, a su padre, en el que llamó clasista, racista hipócrita a su padre, José Eduardo comentó: "No vi ese tuit del hijo del presidente, pero respeto muchísimo las ideas de todo el mundo y creo que todos libres de expresarnos en redes sociales". Finalmente, el conductor de televisión que está a pocas semanas de convertirse en padre descartó que Eugenio ya no quiera volver a México por temor a su seguridad: "Regresa poco, pero sí regresa, él ama su país, yo amo mi país y estamos muy contentos".

