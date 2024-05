TV Azteca en shock: Por gran error, este participante dice adiós a 'MasterChef Celebrity'

Ciudad de México.- Nadie puede negar que, con cada semana que pasa, las emociones se encuentran a tope en el reality show de TV Azteca, MasterChef Celebrity 2024, donde a lo largo de los días varios famosos de gran calibre han dicho ‘adiós’ a la competencia, entre los que se encuentran: Mario Sandoval, Agustín Arana, Camila Fernández, Fran Hevia, M’balia Marichal, Sandra Itzel, Itatí Cantoral, Rafa Balderrama y Raúl Sandoval.

Todos y cada uno de ellos han sido eliminados por la misma razón y es no llegar a los estándares que los chefs tienen para ellos y es que, para nadie es un secreto que, conforme la competencia ha ido progresando, los jueces se han puesto aún más exigentes con las estrellas de televisión, tan solo hay que recordar que Rafa Balderrama fue eliminado por no preparar a la perfección un platillo que aprendió a elaborar dentro del propio show, en la misma emisión.

Él es el nuevo expulsado de MasterChef Celebrity 2024

Créditos: Internet

Las emociones estuvieron a tope el día de ayer con los desafíos que tuvieron que enfrentar los concursantes, siendo que Litzy, Paco de Miguel, Laura Bozzo y Harold fueron los seleccionados de la noche para portar el mandíl negro por el reto de eliminación y si bien, hubo quienes se emocionaron al pensar que esta vez, la conductora peruana saldría eliminada, la realidad es que todo dio un giro inesperado.

El reto principal, para evitar la eliminación, consistía en preparar un platillo que considerasen, aún no había sido probado por ninguno de los tres chefs y aunque las propuestas de los nominados parecían ser bastante interesantes, la realidad es que no todos podían permanecer en la competencia y el elegido para salir del show fue nada más y nada menos que Paco de Miguel, cuya preparación fue considerada como “desafortunada”.

Como suele ocurrir, cada vez que alguna estrella sale eliminada de MasterChef Celebrity, los miembros de la producción suelen hacerle una entrevista, en la que hablan sobre su experiencia y acerca de lo que creen que pudo haberles fallado. En este caso, el influencer reconoció que su error más grande fue haberse confiado, pero aún así, aseguró que se encontraba feliz con los resultados que obtuvo durante la competencia.

“La verdad es que me confié con mis camarones. Hice una coliflor que al final no me quedó bien. Estoy feliz con lo que cociné y con lo que he dado alrededor del programa y que si me voy, me voy a ir feliz. Si pude haber dado más en este plato”, declaró el famoso.