VIDEO: Familia de Karla Luna planearía demandar con testigos falsos a Panini y Garza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando creíamos que el tema Panini-Luna ya había dado todo de sí, siempre se nos sorprende con más información que termina por echarle más 'leña al fuego'. Hace un mes se reavivó la polémica luego de que una youtuber extranjera contara en otro idioma la historia de traición, amistad y muerte de estas dos mujeres, lo que expandió el 'chisme' y el resentimiento hacia una de las 'Lavanderas' a nuevas fronteras.

Una vez más, el escándalo sale a luz tras las declaraciones exclusivas que Karla Panini y Américo Garza brindaron para Venga la Alegría. Según dijeron, están cansados de guardar silencio y seguir recibiendo odio por parte de la familia de Luna, a quienes acusaron de estar 'obsesionados' con su relación. Incluso se han enterado que el clan Luna ha estado tramando una treta para involucrarlos en un delito y denunciarlos con las autoridades.

La pareja cuenta que se enteraron gracias a Rafa Mota, quien se negó a apoyar a la familia Luna en los asuntos turbios que estaban ideando. Mota les reveló que pretendían interponer una demanda legal, pero basada en falsos testigos. Al parecer, le dijeron que tenía que ajustarse a un 'guion' que ellos mismos iban a escribir. Rafa tenía que acusar a Américo de drogadicto, todo esto con el objetivo de que las autoridades consideraran que ellos no eran "aptos" para cuidar a las niñas.

Hacer una demanda legal con falsos testigos es algo bien delicado. No puedes ir ante una autoridad a hacer eso. Gracias a Dios que nos enteramos, porque Rafa Mota no lo hizo para apoyarnos a nosotros".

Tanto Panini como Garza se dijeron hartos de mantenerse al margen y de acostumbrarse a que la gente se meta en su vida y en sus decisiones. Por tanto, de ahora en adelante prometieron hacer público todo lo que viven "les convenga o no les convenga; lo que pasó, seamos buenos o no, les guste o no".

Asimismo, Américo confesó que la historia que sabe el público fue alterada por la misma Karla Luna. Si bien en un inicio se dijo que había descubierto la infidelidad a través de mensajes, lo cierto es (desde la perspectiva de Garza) que él ya se había separado de la actriz desde mucho tiempo antes. Sus palabras fueron confirmadas por Panini. Venga la Alegría prometió brindar más detalles en la próxima entrega de la entrevista.

Fuente: Tribuna Sonora