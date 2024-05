Yuri disculpa a Mariela Sánchez tras haber sido insultada: "No te tengo rencor"

Ciudad de México.- Mucho se ha hablado de la conversación virtual de Mariela Sánchez que se filtró en redes sociales, en la que despotrica contra Cristian Castro, ahora su exnovio. Sin embargo, en estos mensajes -tanto de audio como virtuales- la profesionista en bienes raíces también ofendió a más personas, entre ellas, la cantante Yuri.

Medios de comunicación le preguntaron a la intérprete de Maldita Primavera qué sentía acerca de las declaraciones vertidas en su contra. Como era de esperarse, la famosa de 60 años respondió con la madurez que la caracteriza. Incluso intentó excusar a la mujer argentina que ha recibido olas de hate a partir de sus recientes comentarios despectivos hacia Castro.

En los mensajes, Sánchez menosprecia los espectáculos de Yuri al llamarlos 'carnaval'. Además, hizo acusaciones severas al señalarla de hablar mal de otras mujeres, situación que la estrella mexicana descartó por completo. Aseguró, ante cámaras, que nunca le ha faltado al respeto a ninguna mujer. Dijo que no se podía decir lo mismo de Mariela, quien si ha insultado a las personas, entre ellas, Verónica, 'La Gaviota' y en general, de todas las mujeres de nacionalidad mexicana.

Eso sí, habló mal de las mexicanas (dijo que eran) mugrientas, no mana, no digas eso de las mexicanas, porque si vienes para México no te van a querer mucho".