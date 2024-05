Comparta este artículo

Ciudad de México. - En medio de crecientes rumores sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la famosa decidió dejar claro que su divorcio del padre de su hija fue la mejor decisión que tomó. Aunque los actores se han mostrado cercanos recientemente, Derbez enfatizó que su separación fue una decisión beneficiosa tanto a nivel personal como profesional.

Para quien no sepa su historia, Aislinn y Ochmann se enamoraron en 2014 durante la filmación de la película A la mala. Dos años después decidieron casarse, pero lastimosamente, tras casi seis años de matrimonio, decidieron poner fin a su relación en 2020. Sin embargo, los sigue uniendo una hija que tuvieron en común, Kailani, por lo que han mantenido una relación cordial por el bienestar de la pequeña, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible reconciliación.

En su pódcast La magia del caos, Derbez abordó abiertamente el tema de su separación. Explicó que, en algún momento, se dio cuenta de que ella y Mauricio estaban tomando rumbos diferentes, y que era necesario respetar las decisiones de cada uno para que las cosas fluyeran.

Aislinn Derbez aclara rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann. Foto: Internet

Pasó que, a veces, la otra persona tomaba una decisión… Y por más que a veces tú no lo entiendas, hay que respetar la decisión si quieres que de verdad las cosas fluyan”, comentó Aislinn.

La actriz también reflexionó sobre cómo el amor y el respeto mutuo jugaron un papel crucial en su decisión de separarse. En el reality De viaje con los Derbez, Aislinn mencionó que, por amor, tuvo que dejar a su pareja para que siguiera su propio camino.

Nos estábamos abandonando, pero tú como pareja cuando te das cuenta de que te estás abandonando empiezas a dejar tus mundos, tus cosas, dejas de ser esa mujer. Te conviertes en mascota: ‘Sí vamos aquí’. Entonces, ¿de quién se enamoran?”, expresó.

Aislinn añadió: “Entonces es muy duro y ahí es donde me tocó confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando porque bien me pude ir en el lado de la víctima, pero sí funcionaba. El reto en mi caso fue como de: ‘Tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es. Tienes que aceptar eso, fluir con eso’”.

Finalmente, la hija de Eugenio Derbez decidió utilizar su plataforma para aclarar que, aunque ha habido mucho amor entre ella y Mauricio, el divorcio fue una decisión necesaria y saludable. Incluso, en la descripción de su video, puso: “Muchas veces me cuestioné en qué circunstancias se puede dar un divorcio. A veces es inesperado y la otra persona toma la decisión, lo más impactante es que por más que no la entiendas, toca respetarla. Puede que haya mucho amor como en mi caso o que ya no haya ni un solo vínculo que los una como en el caso de Michelle, que fue la mejor decisión que pudo haber tomado”.

Fuente: Tribuna