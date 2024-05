¿Al borde de la muerte? Wendy Guevara es operada y filtran estremecedora noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, hace un par de días que tuvo que ser operada de emergencia ante un inquietante malestar, y aunque se dice que todo salió sin contratiempos, en el programa Hoy acaban de filtrar una estremecedora noticia tras la mencionada cirugía de la celebridad, dejando a todos con la boca abierta, ¿acaso estuvo al borde de la muerte?

Fue el pasado domingo 26 de mayo que Guevara a través de su cuenta de Instagram que reveló que estaba a un par de minutos de entrar al quirófano, señalando que desde hacía días tenía un fuerte dolor en el abdomen, que la llevaron a urgencias y después a ser hospitalizada y preparada para cirugía: "Tengo una piedra en las vías urinarias, en la vesícula que quiere irse para el páncreas, entonces por eso me duele mucho. Si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar pancreatitis y eso es muy grave", expresó en ese momento.

Ahora, este martes 28 de mayo, tanto amistades, como la propia exparticipante de La Casa de los Famosos México, han declarado que tras haber estado varias horas en observación para asegurarse que no hubiera complicaciones post operatorias, finalmente fue llevada a su habitación y se encuentra en perfecto estado de salud, rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, pese a que se dice que todo salió de maravilla, se ha afirmado que Guevara estuvo frente a frente con la muerte.

Dicha situación fue revelada por la propia influencer, y en el matutino de Televisa emplearon sus redes sociales para compartir el testimonio en el que Wendy habla de su encuentro con la muerte, estremeciendo a sus espectadores ante este encuentro sobrenatural: "Estaba acostada y levanté el celular con mi mano, estaba (scrolleando), según yo tenía mi celular, pero no. Y vi alguien de negro aquí, se los juro que lo vi, estaba alguien de negro aquí, donde está el ventilador vi a alguien con una manta negra, era la muerte, la vi así con una manta".

Ante este hecho, su amiga que estaba a su lado en ese momento, Salmita, declaró que cuando estaba hablando unos momentos atrás con la originaria de León, escuchó como la máquina que toma los signos vitales de su amiga comenzó a sonar con ese biiiip que usualmente emite cuando no se encuentran los signos, lo que significa que esa persona está muerta, pero que lo ignoró y no le dio importancia ya que estaba hablando con Wendy.

Fuente: Tribuna del Yaqui