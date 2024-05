Altaír Jarabo en el ojo del huracán: Acusaciones de prepotencia hacia Jaqueline Andere

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Altaír Jarabo se encuentra en el ojo del huracán, y esta vez por supuestos malos tratos hacia su compañera de reparto Jaqueline Andere. Según varios reportes, la actriz habría le gritado de manera prepotente a Andere por una silla en el set de la nueva producción en la que ambas participan.

Hay que decir que esta no es la primera vez que Jarabo se enfrenta a críticas en las redes sociales, pues su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella, en su momento, fue objeto de comentarios negativos, y su atuendo en la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa fue calificado por muchos como "inapropiado". Además, han surgido rumores sobre su actitud prepotente en diversas producciones, lo que ha generado incomodidad entre sus compañeros y el equipo de producción.

Altaír Jarabo es acusada de prepotente con Jaqueline Andere. Foto: Internet

De acuerdo con el canal Arguendetv y el reportero Alejandro Zuñiga, el mal rato ocurrió cuando Andere, de 85 años, estaba sentada en una silla esperando ser maquillada. Al llegar al set, Jarabo supuestamente la quitó del lugar de manera abrupta, argumentando que era su turno y que la silla tenía su nombre. Según los reportes, Altair alzó la voz y exigió que Andere se pusiera de pie. La veterana actriz, mostrando su autoridad y experiencia, se levantó sin hacer mayor escándalo y se retiró del lugar.

A grito abierto busca tronando los dedos a la señora que se levantara de la silla porque a ella le tocaba primero en pauta ser atendida por maquillaje y peinados... La señora Jaqueline se levantó de la silla, dijo con permiso y se salió”, se mencionó en el programa ya mencionado.

Hasta el momento, ninguna de las dos actrices ha respondido públicamente a estos señalamientos. Sin embargo, el incidente ya generó un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios expresan su indignación y apoyo a Andere. Los rumores sobre la supuesta mala actitud de Jarabo también fueron abordados por Zuñiga en su canal de YouTube, donde detalló que la producción ya no soportaría los malos tratos de la joven diva.

“En maquillaje entró la gran Jaqueline Andere y le dijeron que se sentara para maquillaje, Altaír volteó y le dijo: ‘No, no, no, yo llegué primero y a mí me maquillan primero’. Jaqueline no dijo nada... Cuando me contaron esto decían que llevaba tres días grabando y ya no la soportaban”, comentó Zuñiga. En fin, esperemos que solo se traten de simples rumores.

