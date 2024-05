¿Bebé en camino? Taylor Swift estaría embarazada de Travis Kelce; VIDEO lo comprobaría

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante de pop country, Taylor Swift, recientemente ha vuelto a dar de que hablar, pues en redes sociales han comenzado a afirmar que estaría embarazada de su primer hijo al lado del reconocido jugador del futbol americano, Travis Kelce, incluso han difundido un video que lo comprobaría, causando gran revuelo entre sus millones de fans, ¿acaso hay bebé en camino?

Fue en el mes de septiembre del 2023 cuando Swift causó un gran impacto y sacudió a la afición de la NFL, cuando se presentó a su primer partido de futbol americano, despertando rumores de romance con el ala cerrada de los Kansas City Chief. Un par de semanas después las dudas fueron despejadas por la misma pareja que hicieron evidente su relación al aparecer besándose en fiesta, volviéndose inseparables durante la temporada deportiva y el The Eras Tour.

Tras esto, la intérprete de temas como Love Story y el famoso deportista han estado en el radar del público, especialmente durante el Super Bowl 2024 en el que su equipo se volvió bicampeón, y por supuesto a lo largo de la gira de Swift por el mundo, en el que se ha visto a Travis acompañarla en varias locaciones, como en Europa que tuvieron varias citas románticas, demostrando que su romance va muy en serio, o al menos por el momento.

Taylor y Travis. Internet

Y ahora, a ocho meses de que se hiciera oficial su relación, se ha comenzado a decir que ya estarían en la dulce espera de su primer hijo, pues a través de X, antes conocido como Twitter, han viralizado un video en el que la cantante esta sobre el escenario con un traje rojo a su medida, el cual exhibe un pequeño bulto en su vientre bajo, lo que para muchos es una forma de confesar que esperan a su primogénito.

Hasta el momento, la creadora de You Belong To Me no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, internautas han dejado comentarios en el que señalan que es evidente el embarazo, mientras que otros afirman que podría ser por una mala alimentación que la hincharía: "Definitivamente es una panza o un burrito de Chipotle", "Sinceramente parece un poco la panza de un bebé", "Está muy abajo en su abdomen", "Ella está en su período o es hinchazón de alcohol", "Parece más un bebé de comida" y "Bebe mucha cerveza con Travis".

Fuente: Tribuna del Yaqui