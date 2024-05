Britney Spears se queda sin joyas; le robaron todo su alhajero con piezas únicas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que Britney Spears está pasando por una mala racha, pues hace algunos días contó que la habían estafado durante sus vacaciones en México al cobrarle más dinero por una blusa, y ahora ha compartido otra desventura a través de redes sociales. Ha sido víctima de robos, así lo confesó mientras mostraba su alhajero vacío ante cámara. Si bien la cantante tiene las posibilidades de comprar más piezas, dijo que tenía miedo de que vuelvan a desaparecer.

En sus historias contó que muchas de las joyas que tenía eran únicas en el mundo y además les guardaba valor sentimental, por ejemplo, la cruz que guardaba desde que tenía cuatro años. Por ello, la artista se ha visto obligada a tomar medidas extremas. Ya no adquirirá piezas originales y costosas, por el contrario optará por bisutería de ahora en adelante para evitarse más dolores de cabeza.

Britney ha sido blanco de robos

Ante el robo, se esperaría que la 'Princesa del Pop' levantara una denuncia ante las autoridades, no obstante, ha preferido guardar silencio. Por lo menos así lo confirmó el medio de comunicación estadounidense Page Six, el cual se dio a la tarea de contactar a la Oficina del Sheriff del condado de Ventura, donde reside Spears. Los oficiales declararon que hasta el momento no han recibido ningún reporte de hurto, por lo que no pueden intervenir.

No hemos recibido ninguna llamada de servicio relacionada con ningún informe de robo en la residencia de Spears".

Como dijimos, este no es un hecho aislado de lo que parece ser mala suerte. Pues hace poco tiempo relató que sus vacaciones en México se vieron opacadas por un incidente desagradable que la dejó con una opinión negativa de los comerciantes mexicanos. Según su testimonio, acudió a una tienda en búsqueda de ropa de la región. Al acercarse a pagar, la vendedora le hizo pagar 750 dólares, cuando en realidad el artículo que ella llevaba estaba etiquetado por 300 dólares.

Recordemos que en su vida privada también ha sufrido traspiés, pues recientemente sufrió una crisis nerviosa, luego de presuntamente protagonizar una pelea con su pareja Paul Soliz en el hotel Chateau Marmont. La escena llegó a tal escala que al sitio se trasladaron policías y paramédicos.

Fuente: Tribuna Sonora