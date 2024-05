Cecilia Galliano impacta a 'Hoy' al hablar de la separación de Angelique Boyer y Sebastián

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Cecilia Galliano, una vez más ha logrado dejar completamente impactados a los millones de espectadores de Televisa, pues siendo completamente sincera, a través de una reciente entrevista con el programa Hoy, no tuvo reparos al momento de hablar de la separación tan polémica del famoso galán de melodramas, Sebastián Rulli, y la guapa actriz, Angelique Boyer.

Como se sabe, fue hace una semana que Boyer y Rulli estuvieron en una entrevista con El Gordo y La Flaca, en donde al hablar sobre su participación conjunta en el melodrama El Extraño Retorno de Diana Salazar y como le hacían con su relación, la actriz francomexicana destacó que cuando trabajan juntos se separan físicamente, pues solamente dejan de vivir juntos y cada quién se va a sus respectivas casas: "Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos", a lo que él agregó: "Esta la casa de ella, mi casa y nuestra casa. Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos".

Es por este motivo que cuando reporteros de la empresa San Ángel, como Sebastián Reséndiz, se toparon con Galliano en el aeropuerto, le preguntaron que pensaban sobre esta medida, y ella lo más sincera posible dijo que le alegraba y aplaudía que hayan encontrado su formula para estar bien: "Me parece increíble esa matemática, o sea, cada uno en su casa, creo que a esta edad ya tiene uno como sus tiempos, sus costumbres, sus issues, yo por ejemplo, que tengo hijos, tengo muy marcada, organizada mi rutina, entonces no sé si me gustaría cambiarla".

Con respecto a si ella le gustaría vivir en pareja, la actriz de melodramas como La Desalmada declaró que todo dependía del tiempo con esa persona y que tan bien la conozca: "Cuando metes a alguien es cuando ya lo conoces, estás en pareja, no es porque pasas por Insurgentes y dices 'ven a mi casa'. Por eso lo dije, porque me acordé de una que me lo dijo (que hay gente que solo busca aventuras de una noche)".

Finalmente, destacó que ella actualmente se encuentra muy feliz con sus proyectos, tales como La Caja Secreta y próximamente con La Casa de los Famosos México, por lo que no busca pareja, al menos por el momento: "Por eso con el calor no, ahora imagínate a alguien al lado con este calor, si no, que pesadilla... Yo estoy muy bien así, yo estoy tranquila, estoy contenta, tengo mucho trabajo, la verdad esta semana no he tenido tiempo ni de ver a mi hijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui