Desde 'Venga la Alegría', María José Magán confirma pleito con Matías Novoa ¿por mal padre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del actor Matías Novoa nuevamente se encuentra en medio del escándalo y es que su expareja, la actriz María José Magán, rompió el silencio y confirmó que tiene un pleito legal él por su hijo Axel. Mientras el galán chileno actualmente se encuentra en España junto a su esposa Michelle Renaud en la espera de su primer hijo en común, María José Magán, habló de la batalla que tienen por la manutención y convivencia de su primogénito.

Como se sabe, antes de irse de México, el artista de Televisa negó tener una deuda millonaria por la pensión alimenticia de su hijo mayor. Sin embargo, la actriz venezolana brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar del delicado tema y confirmó que está a la espera de una resolución. Sin entrar en detalles económicos, María José únicamente mencionó a los reporteros de TV Azteca:

Que todo suceda como tenga que suceder y todo por el bienestar del niño y del mío, estoy muy bien, pues disfrutando mi hijo, disfrutando mi carrera, disfrutando el estar ahorita de vacaciones y… disfrutando todo lo que se presenta en la vida".

Matías, Michelle Renaud y Axel

Sobre la forma en que decidió abordar esta situación con su hijo, que ya está en la etapa de la adolescencia, la artista de 39 años detalló: "Tuve conversaciones con su terapeuta, para saber qué contestar, cómo contestar, qué decir y no hablar de más, porque cada etapa… y bueno, me instruí muchísimo por ahí y traté de decirle las cosas lo más abierto posible y de la mejor manera para que él entienda y siempre le digo 'lo que no sepas lo investigamos juntos, para que tú tengas toda la información'".

Finalmente, María José Magán destacó y alabó la labor que día a día realizan las mujeres para sacar a sus hijos adelante pese a cualquier inconveniente. "Para mí la mujer mexicana es una guerrera y yo desde que llegué a México también, y la mujer venezolana, yo creo que en general la mujer latina es una guerrera, empoderada, esté con su marido o esté sola siendo mamá soltera", declaró.

Cabe resaltar que hace unas semanas, Matías negó ser un mal padre y afirmó que era un "chisme" que él le debiera 2 millones de pesos a Magán por la manutención del hijo que tienen en común: "No sé de dónde salió, me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es Axel, que es un adolescente ya casi, y yo jamás desampararía a mi hijo", expresó a reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna