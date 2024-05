El día que Paco Stanley incomodó a Shakira en vivo ¿La estaba acosando?

Ciudad de México.- En 1996, la joven cantante colombiana Shakira, de tan solo 19 años, se encontraba en plena promoción de su álbum Pies Descalzos en la Ciudad de México. Como parte de su gira promocional, fue invitada al popular programa de televisión Pácatelas, conducido por el carismático pero controvertido Paco Stanley, acompañado de Mario Bezares. Esta visita, que prometía ser una oportunidad para conocer más a la talentosa artista, se transformó en un episodio incómodo que hoy es visto con otros ojos en la cultura de la cancelación.

Paco Stanley, reconocido por su humor y presencia en la televisión mexicana durante los años 90, es recordado por muchos por su capacidad de atraer a la audiencia y su humor partícular. Sin embargo, su estilo de conducción, especialmente en entrevistas con mujeres, ha sido criticado en retrospectiva por algunos de sus comentarios y actitudes inapropiadas.

Shakira, vestida con un sencillo traje negro y su cabello lacio del mismo color, se presentó en Pácatelas lista para interpretar algunas de sus canciones y conversar sobre su carrera musical. La atmósfera pronto se tornó incómoda cuando Stanley, entonces de 54 años, comenzó la entrevista con un halago sobre su apariencia: “¡Qué guapa eres!”. La joven cantante, intentando mantener la cordialidad, respondió: “Tú también, te sienta muy bien el morado”. La entrevista continuó y Paco Stanley preguntó sobre los inicios de Shakira en la música:

La colombiana explicó que había comenzado en la música a los 10 años, a lo que Stanley respondió con un tono de sorpresa halagadora: “Desde hace muy poco”. A medida que la entrevista avanzaba, Stanley comenzó a hacer comentarios que resultaron inapropiados y fuera de lugar. “¡Imagínate! y si hay (atributos) y bien. Una vueltecita, una vueltecita”, pidió el conductor mientras miraba fijamente a Shakira.

El presentador, lejos de captar la incomodidad de su invitada, continuó con su conducta inapropiada. “Sí hay... ¿es su cumpleaños? Felicidades”, dijo Stanley, acercándose a Shakira para abrazarla y darle un beso en la mejilla sin previo aviso. La cantante, visiblemente incómoda, respondió al gesto dejando claro que no era su cumpleaños. Intentando desviar la atención del tema físico, añadió con humor:

Hoy me caso. Hoy no es mi cumpleaños, hoy es mi matrimonio... mentira. No tengo novio, he esperado toda la vida venir a Pácatelas