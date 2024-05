¿Infidelidad en Televisa? Claudia Martín se separa de Hugo Catalán; este sería el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Claudia Martín, recientemente empleó sus redes sociales para confirmar su separación del galán de novelas, Hugo Catalán, después de formar una de las parejas más estables y sólidas del mundo del espectáculo por poco más de dos años. Aunque ella no reveló el por qué, hay detalles que expondrían cual sería el fuerte motivo, ¿acaso hubo infidelidad en Televisa?

Desde hace dos años que Martín y Hugo confirmaron que tras formar parte de la novela, Los Ricos También Lloran, se enamoraron y eran pareja, siendo una de las más estables y aparentemente enamoradas. Incluso desde hacía varios meses que juntos actúan en el melodrama de El Amor No Tiene Receta, y en entrevistas sobre este melodrama, ambos se proclamaron enamorados y aseguraron que hay admiración mutua por el trabajo del otro.

Por este motivo es que hubo una genuina sorpresa cuando la actriz de Fuego Ardiente, a través de su cuenta de Instagram confirmó su separación sentimental de Catalán, asegurando que dicha decisión la tomaron hace bastante tiempo: "Quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos".

Ante este hecho, el galán de melodramas como Señora Acero, empleó su propia cuenta de la mencionada red social para recompartir este mensaje sin más declaraciones, lo que podría significar que lo externado en el comunicado sería verdad. Sin embargo, según la revista TVyNovelas, la realidad es que entre la pareja habría pasado y no estaría del todo bien, aunque parece ser que no sería por una infidelidad, sino por una fuerte pelea que terminaría con su confianza.

Hasta el momento ninguno ha respondido a las dudas del por qué, pero en dicha revista, la exestrella de Imagen TV y la protagonista de la empresa San Ángel, se lanzarían indirectas en días pasadas, en las que expresan que no estarían tan felices como lucían en redes sociales: "Lo único que nos queda es soltar y dejar ir para recibir todo lo bonito de la vida. Confía", expresó Claudia, mientras que Hugo compartió una historia con el tema Fluye de la banda Reyno, en la que se revelaría sus motivos para alejarse: "Empezamos a sentirnos diferentes sin querer, y no lo quise ver, por terco. Empezamos a sentirnos mal y yo no se porque no lo quiero entender, no importa".

