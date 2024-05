Larisa Mendizábal revela que su ex le da pensión tras infidelidad con Adianez Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En medio de la polémica causada por la infidelidad de Augusto Bravo, Larisa Mendizábal reveló durante un encuentro con los medios que su expareja le pagará una pensión por los once años que vivieron juntos.

Mendizábal, conocida por su trabajo en televisión, compartió en una entrevista con el programa Ventaneando , de TV Azteca, que aunque la pensión está establecida por ley, le pesa cobrarla. "Por ley, se supone que me tiene que dar los once años que vivimos juntos. Cuando firmamos, yo le dije: ‘espero que no sean once años por ley, así te lo ponen en el papel’. Hasta ahora ha seguido dándome, no ha pasado ni un año. Yo sí quisiera arreglar muchas cosas antes, pero él en eso se ha portado súper bien, no ha habido problema con eso", explicó la actriz.

Larisa Mendizábal revela que su ex le da pensión tras infidelidad. Foto: Internet

De igual manera, Larisa reflexionó sobre la duración del acuerdo: "Pues yo espero que no, es un tema delicado, complejo. Yo no quisiera que me dé diez años, pero por supuesto tengo gente que me ha dicho ‘es lo que te corresponde por ley, finalmente’. Algunos opinan una cosa, otros otra. Yo, Larisa, espero que no sean los diez años".

La infidelidad de Augusto Bravo con Adianez Hernández, quien era esposa de Rodrigo Cachero, afectó profundamente a las familias involucradas. Sin embargo, Mendizábal mencionó que su hijo Santiago Cachero no guarda rencor. "En la casa no hablamos tanto de perdonar, más bien sí platicamos mucho de no tener rencores. Él es un niño cero rencoroso, justo hablamos mucho de eso, que flojera vivir con rencores. Entonces, yo lo veo a él tranquilo, no sé si tanto perdonar, pero no lo veo con rencor", manifestó la actriz.

Para quien no lo sepa, el engaño de Bravo y Hernández fue revelado por la misma Adianez en un clip publicado en redes sociales, donde le pidió perdón a Larisa por no "controlar sus emociones". La situación generó una ola de reacciones en redes sociales y afectó las relaciones personales de los involucrados. Tras el escándalo, Hernández y Bravo oficializaron su relación, mientras que Mendizábal y Cachero, quienes tienen un hijo en común, se unieron más como amigos.

