Lindsay Lohan y Tom Hardy podrían unirse a Daniel Craig en 'Knives Out 3'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La esperada tercera entrega de la saga Knives Out está en pleno desarrollo y, una vez más, Daniel Craig retomará su papel como el ingenioso detective Benoit Blanc para resolver un nuevo y complicado misterio. Tras la revelación del título de la secuela, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, los rumores sobre posibles incorporaciones al elenco han comenzado a circular.

Esta semana, se reveló que actores como Lindsay Lohan, Tom Hardy, Cailee Spaeny y Josh O'Connor están en negociaciones para unirse a Craig. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, el medio especializado What’s On Netflix ha sido el encargado de reportar estas supuestas adiciones al reparto.

Lindsay Lohan es conocida por su pasado como estrella infantil, y ha experimentado un resurgimiento en su carrera actoral. Recientemente, fue productora ejecutiva y protagonista de la película navideña de Netflix, Falling for Christmas, y tuvo un cameo en el reinicio de Mean Girls lanzado a principios de este año. Además, en marzo estrenó en Netflix su película más reciente, Irish Wish. Lohan se reencontrará con Jamie Lee Curtis en la próxima secuela de Freaky Friday, lo que marca otro paso significativo en su regreso a la pantalla grande.

Por su parte, Tom Hardy continúa siendo una figura prominente en Hollywood. Este año, protagonizará dos importantes estrenos cinematográficos, y en 2024 regresará con The Bikeriders el 21 de junio y la tercera entrega de la saga Venom, titulada Venom: The Last Dance, que llegará a los cines el 25 de octubre. Además, Hardy es productor ejecutivo del próximo thriller de acción Havoc de Gareth Evans, donde también desempeñará el papel principal.

Cailee Spaeny ha recibido grandes elogios por su interpretación de Priscilla Presley en la biografía Priscilla de Sofia Coppola, lo que le valió una nominación al Globo de Oro. Spaeny también ha destacado en Civil War de Alex Garland y es conocida por sus papeles en Mare of Easttown y The Craft: Legacy. Próximamente, será una de las estrellas de la nueva entrega de la franquicia Alien, titulada Alien: Romulus, programada para estrenarse el 16 de agosto de 2024.

Josh O'Connor, reconocido por su galardonado papel en la serie de Netflix, The Crown, recientemente apareció en la película Challengers junto a Zendaya. O'Connor, que ha ganado un Emmy y un Globo de Oro, está en la cima de su carrera y su posible inclusión en Knives Out 3 añade un atractivo más al esperado reparto.

El director Rian Johnson regresará para dirigir Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Aunque aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento, se ha confirmado que las filmaciones comenzarán en junio. Daniel Craig es el único miembro del elenco confirmado hasta ahora, retomando su papel como Benoit Blanc, el detective privado que ha capturado la imaginación del público.

Crédito: Internet

Johnson ha expresado su entusiasmo por el proyecto en su cuenta oficial de X:

Amo todos los aspectos de los misterios, pero una de las cosas que más me encantan es lo maleable que es el género. Hay todo un espectro tonal desde Carr hasta Christie, y explorar ese rango es una de las cosas más emocionantes al hacer películas de Benoit Blanc

Fuente: Tribuna