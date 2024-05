¿Lo despiden? En 'Sale el Sol' revelan que William Levy deja obra de teatro por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En vivo de Sale el Sol acaban de confirmar que el reconocido galán de melodramas, William Levy, en realidad va a tener que dejar pasar una obra de teatro que tenía entre manos para hacer gira por todo México, señalando que detrás hay un muy poderoso motivo, destacando que no se trata de lo hayan despedido, sino que el propio exactor de melodramas de Televisa decidió dar un paso atrás.

Actualmente el nombre de Levy siempre viene en escándalos, pues tras su separación de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, se ha asegurado que perdió oportunidades laborales por este hecho, han salido fuertes pelas y hasta expusieron una larga lista de presuntas infidelidades. Pero ahora, lo que ha puesto al actor en el ojo del huracán, es debido a que se dice que esta ya no formará parte de Perfume de Gardenia por otros compromisos laborales.

Luego de que Latin Lover y Arturo Carmona confirmaron que el galán de telenovelas participará en la obra que se estrenará el próximo 13 de julio en el teatro San Rafael, de acuerdo con la información de la periodista Ana María Alvarado, Levy no está del todo seguro de poder colaborar en dicho proyecto: "Les voy a leer textual lo que me puso, le pregunté '¿vas a estar en Perfume de Gardenia?', me puso 'no sé Ana, yo estoy súper ocupado, ahora desde junio tengo una peli en España, otra en Italia, y otra serie en España'".

No obstante, según la versión de la presentadora de Sale el Sol, el protagonista de melodramas como Sortilegio dejó entrever que sí podría tener una participación especial en la puesta en escena: "Me dijo, 'la verdad es que trataré de hacer algunas funciones antes de irme, pero no es seguro'". Finalmente, la periodista de espectáculos recalcó: "Pero no se queda en el elenco, o sea, hará dos, o tres (participaciones especiales), las que pueda, pero no se queda toda la temporada".

Cabe mencionar que previo a esta información, que ha dejado a más de uno en jaque, el expresentador del programa Hoy, Arturo, contó que volvería a ser pareja de su exnovia, la famosa actriz y presentadora, Aracely Arámbula, pero sólo en la ficción, pues de nueva cuenta protagonizarían la obra Perfume de Gardenia, por lo que se especula que ellos podrían ser los actores estelares de la puesta en escena.

