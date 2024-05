¿Maltrato e infidelidad? Revelan el triste motivo de la ruptura de Christian Nodal y Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica separación del reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, con la madre de su hija y cantante argentina de rap, Cazzu, ha dado de que hablar, debido a que un presunto amigo de la pareja brindó una entrevista en el que reveló el supuesto triste motivo de la ruptura sentimental entre los famosos, ¿será acaso que sí hubo maltrato e infidelidad?

Hace varios días que Nodal confirmó a través de su cuenta de Instagram que su relación de casi dos años con Cazzu, y una nena de alrededor de nueve meses, lamentablemente había llegado a su final, afirmando que todo se dio en los mejores términos y de acuerdo mutuo, manteniendo un inmenso cariño por el bienestar de la hija que tienen en común, agradeciendo de antemano el apoyo para superar este momento doloroso.

Al no revelar los motivos, las especulaciones no han parado, y ahora un presunto amigo de Nodal, presentó una entrevista a TV Notas, revelando que el motivo fue que el intérprete de Adiós Amor es un "mujeriego" y la distancia agravó toda la situación: "Él no puede estar junto a una mujer atractiva, porque se le mueven las hormonas. Cazzu no puede estar todo el tiempo cuidando lo que él hace. Es joven, guapo y adinerado que quiere vivir la vida loca. Esa fue otra de las razones por las cuales cortaron su relación. Cazzu es una mujer madura. Imagínate estar pensando: ¿Ahora qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Me estará poniendo el cuerno?".

Cazzu y Nodal

Según este amigo, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de Cazzu, recibió cada vez más pruebas de las infidelidades del padre de su hija, y para ella llegó el punto de quiebre: "Digamos que fue la gota que derramó el vaso. Ella le aguantó mucho, pero entendió que eso no va a cambiar. Y así fue como, de mutuo acuerdo, tomaron la decisión de separarse. Como dice el dicho 'Más vale un buen arreglo que un mal pleito'", agregando que ella solo desea lo mejor por su hija y entendió que buscar cambiar a Nodal no era vida: "No hay forma de que él pueda cambiar. Tiene que madurar".

Ante este hecho, el supuesto amigo del excoach de La Voz México declaró que el cantante solo va "cumpliendo objetivos", y después que logró conquistar a Cazzu, su "amor platónico", algo en él lo llevo al siguiente ligue, señalando que "seguirá conquistando mujeres hasta que llegue la indicada y lo aplaque". Sin embargo, quiso destacar que conoce bien a Christian y sabe que el tema de su hija no está a discusión, y que da la vida por la menor: "Es un excelente padre. Ha trabajado duro para darle lo mejor. La consiente mucho. Puedo meter las manos al fuego por él, porque sé que jamás la descuidará. Es su adoración

Finalmente, declaró que tanto la intérprete de Nena Trampa como Nodal sufrieron con la separación, pero que ambos entienden que es la mejor manera de mantener una sana relación entre ellos: "La decisión que tomaron de separarse fue complicada. Nodal sigue amando a Cazzu y viceversa. Sin embargo, su relajo y su forma de pensar lo han llevado a tomar decisiones que no están padres. Ella evidentemente está más centrada, busca fidelidad y a un hombre que sea para siempre".

Nodal y Cazzu con Inti. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui