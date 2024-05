Mauricio Islas habla de su romance con Niruka en 'Aventurera'; seguía casada con Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y reconocido actor, Mauricio Islas, en pleno programa matutino de Imagen TV decidió romper el silencio y hablar de su romance con la polémica actriz y cantante de origen cubano, Niurka Marcos, cuando estaban protagonizando la obra de Aventurera y ella aún seguía casada con el reconocido y famoso productor de melodramas y teatro, Juan Osorio.

La actriz de novelas como Fuego en la Sangre, contó en días pasados que hace más de dos décadas sostuvo un amorío con Islas, cuando ambos participaban en la exitosa obra de teatro Aventurera. En ese momento, la vedette de origen cubano estaba casada con Osorio; sin embargo, ella ya se había separado del productor porque presuntamente él le fue infiel, mientras que Mauricio se encontraba soltero.

Ante estas declaraciones, Islas fue cuestionado por los conductores del programa Sale el Sol sobre lo sucedido, y a pesar de esclarecer que no tuvieron un romance oficial, dejó entrever que sostuvo un amorío con la vedette: "Hicimos Aventurera hace como 25 años, yo lo que siempre he dicho que yo no soy una persona que venga y cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo, si ella lo está diciendo yo respeto mucho las razones porque lo dice, yo la quiero, la admiro, la respeto, se me hace una mujer increíble, la conozco hace muchísimos años, y lo único que tiene de mí es respeto y admiración".

Niurka y Mauricio. Internet

Pero como las primeras preguntas sobre el tema continuaban, el exactor de Televisa de 50 años aseguró que no le corresponde hablar sobre el controversial asunto: "Yo no tengo nada por qué estar contando o diciendo cosas, porque no lo he hecho nunca, ni lo voy a seguir diciendo, de mi boca no va a salir absolutamente nada. No se trata de negar o no, hace 25 años, uno es joven, uno es chavo, pasan muchísimas cosas, pero mira, vuelvo a lo mismo, si alguien tiene que contar algo es ella, y es ella la que lo está contando por alguna razón. Yo no tengo ninguna razón para andar contando mi pasado. Está muy bien y es su personalidad así".

Y ante las dudas del periodista y famoso presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, sobre si hubo romance o no, el galán de telenovelas subrayó: "Romance no hubo". Finalmente, Mauricio Islas puntualizó que además del cariño que siente por Niurka, tampoco desea brindar detalles de este amorío por respeto a su esposa Paloma Quezada.

"Si me dijeras lo que yo quiero dejar muy claro aquí, de parte mía, son los tiempos, fue hace 25 años cuando trabajamos juntos en Aventurera y por respeto también a mi mujer, que mi mujer sabe todo y eso me tiene muy tranquilo, pero tiene que ver con un tema de si mi querida Niurka lo quiere contar, lo quiere decir, está bien, yo le mando besos y abrazos, la verdad la quiero mucho y pues…", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui