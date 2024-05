Paulina Rubio es criticada en redes por usar un extravagante atuendo invernal en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El reciente fin de semana, la cantante mexicana Paulina Rubio llegó a Hermosillo, Sonora, para formar parte del 90s Pop Tour, un evento que reúne a grandes estrellas de la música de aquella década. Sin embargo, lo que capturó la atención de todos no fue solo su presencia, sino el peculiar atuendo que eligió para su arribo.

Al llegar al aeropuerto de Hermosillo, Paulina Rubio, conocida como 'La Chica Dorada', sorprendió a todos al aparecer con una chamarra invernal, cubrebocas y lentes oscuros. Este atuendo, inusualmente abrigador para la región, desató una ola de comentarios y críticas en redes sociales, especialmente considerando que la temperatura en Hermosillo rondaba entre los 39 y 40 grados centígrados durante esos días.

Crédito: Internet

Acompañada por un considerable grupo de seguridad, la intérprete de Ni una sola palabra caminó por los pasillos del aeropuerto sin detenerse a hablar con la prensa, cubierta por completo con su abrigo de invierno. Las imágenes y videos del momento fueron rápidamente compartidos en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en expresar su asombro.

La aparición de Rubio con semejante atuendo en medio de una ola de calor no pasó desapercibida. Las redes sociales se llenaron de comentarios sarcásticos y críticas hacia la cantante.

Que ridículo se ve eso, como puede la gente sentir admiración por una persona así, mareada en la altura de un ladrillo”, escribió un usuario en Facebook

Otros comentarios incluyeron:

Payasa, estamos 40 y con chamarra”; “Ridícula”; “Paulina Rubio ya pasó sus mejores años, donde se tenía que cubrir de los paparazzis. Le dio un choque de calor a la pobre...”; y “Exagerada como siempre, sintiéndose lo que no es

Es importante señalar que Hermosillo, conocido por sus altas temperaturas, no es el lugar donde uno esperaría ver a alguien con ropa de invierno, especialmente durante una ola de calor que azota a todo el país. Durante las últimas semanas, México ha experimentado temperaturas extremadamente altas, y Hermosillo no ha sido la excepción, con termómetros marcando hasta 40 grados. A pesar de la gran atención de los medios de comunicación. Paulina Rubio optó por no hacer comentarios a la prensa.

Fuente: Tribuna