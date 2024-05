¿Por polémico? Juan Osorio invita a Cristian Castro a unirse a 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Durante la presentación del elenco de la obra Aventurera, el productor Juan Osorio aprovechó la ocasión para hacer un llamado al cantante Cristian Castro, y es que el productor no descartó la posibilidad de que el hijo de Verónica Castro se integre al proyecto el cual está próximo a estrenarse, así lo dejó ver también durante una entrevista para el programa Ventaneando, de TV Azteca.

Oye Cristian, en buena onda, nada te cuesta, que eres famoso, triunfador, exitoso, ¿móchate no?, cóbrame poquito y vente para acá”, dijo Osorio, invitando públicamente al cantante. El productor se mostró entusiasta ante la posibilidad de que el cantante le de vida a Lucio “El guapo” en la obra. “Por supuesto, imagínatelo a él del Lucio ‘El guapo’, le queda muy bien, aparte lo disfrutaría, o sea, nada más con que me hiciera unas 10 funciones ya estaría del otro lado”, subrayó Osorio.

Cristian Castro podría estar en Aventurera. Foto: Internet

En contraste con la invitación extendida a Castro, Osorio rechazó categóricamente la idea de invitar a Pablo Montero para formar parte de la famosa obra. El productor mostró sus reservas debido a complicadas experiencias pasadas con el cantante. “Me da nervio, ¿qué tal si no llega?, me da mucho nervio, me vaya a decir que sí viene y a la mera hora me deja plantado, como novia de pueblo”, comentó el ex de Niurka, haciendo alusión a su experiencia durante la producción de El último rey: el hijo del pueblo, la serie en honor a Vicente Fernández, donde Montero era el protagonista.

Finalmente, Osorio externó su apoyo a María Elena Placencia y Manuel Monge, hija y nieto de Carmen Salinas, para la realización de la bioserie de la fallecida artista. “Es un proyecto que yo platiqué con Doña Carmen en vida, y ella quería que yo la hiciera y nadie más, y habíamos tenido pláticas con la empresa, pero bueno, se adelantó su partida”, recordó el productor. “Que le vaya muy bien, le deseo lo mejor, si es su nieto, pues mejor, claro que hay que saber un poquito de producción para poder llevar una serie con la calidad y como se merece la señora”, concluyó.

La invitación a Castro y el apoyo a la bioserie de Salinas reflejan el compromiso de Juan Osorio con la industria del entretenimiento y su deseo de honrar el legado de grandes figuras del espectáculo mexicano como lo es Carmen. Mientras tanto, la expectativa crece en torno al estreno de Aventurera y la posible participación del "Gallito feliz" en este icónico proyecto teatral.

