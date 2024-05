Shanik Berman destroza a Sylvia Pasquel y Pepillo Origel la veta de Televisa: "No existe"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Sylvia Pasquel de nueva cuenta está involucrado en un escándalo pues ha salido a la luz que Juan José Origel la veto de su programa Con Permiso, que se distribuye a través de la empresa Televisa. En un reciente episodio de esta emisión, tanto el periodista como su compañera Shanik Berman mostraron su molestia hacia la hija de doña Silvia Pinal luego de que esta atacara a la prensa.

Resulta que días atrás 'La Pasquel' dio una entrevista a diversos medios de comunicación en un evento público y aquí fue cuestionada sobre su reciente reencuentro con sus hermanos Alejandra Guzmán y Luis Enrique, en la casa de su famosa madre. De inmediato, la actriz y cantante aseguró que entre ellos nunca ha habido algún tipo de pleito y dijo que quienes han inventado sus fricciones han sido los reporteros.

Les encanta pelearnos y odiarnos... No tenemos por qué odiarnos. Son ustedes los que nos hacen pelear en los encabezados y en los comentarios. Somos una familia en paz. Nos queremos", dijo Sylvia.

Sylvia asegura que la prensa inventa los pleitos de su familia

Durante la reciente emisión de Con Permiso se transmitieron las declaraciones de la madre de Stephania Salas, siendo Shanik Berman la más molesta. Y es que la periodista aseguró que la prensa jamás ha inventado nada respecto a la familia Pinal, pues son ellos mismos quienes han expuesto sus problemáticas. Incluso, Shanik trajo al presente fuertes controversias de la dinastía, como el hecho de que Pasquel le bajó un novio a su propia madre.

¿Cómo se atreve a decir que la prensa es la que pone en contra a la familia? ¿A poco nosotros nos ‘echamos’ al novio de Silvia Pinal? Fuiste tú y te dejó de hablar como una década, y no fue por nosotros. Eso lo escribió Silvia en su biografía", dijo la rubia.

Asimismo, Berman citó declaraciones que ha hecho la propia Alejandra Guzmán sobre que no tiene una excelente relación con Pasquel: "¿A poco nosotros no invitamos a Alejandra Guzmán a la boda de Michelle Salas?... Alejandra también dijo que no se llevaba bien con Sylvia Pasquel porque 'no tenemos nada en común'. No digas, por favor. No pongan en nuestra boca que somos nosotros quienes te hacemos pelear con tu familia".

Durante todo el discurso de Shanik, Juan José Origel permaneció estoico y no hizo ningún comentario. Sin embargo, al final de la nota apuntó a que Sylvia Pasquel está vetada en cuanto a él, pues juró que nunca más hablaría de ella: "Le prometí a Sylvia no va hablar más de ella. Para mí no existe Sylvia Pasquel", dijo el conductor. Hasta el momento, se desconoce cuál es el motivo por el que Pepillo prefirió tomar distancia de la abuela de Michelle Salas, pero se espera que pronto salgan más detalles a la luz.

Fuente: Tribuna